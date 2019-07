Uruguay para Lima 2019: defender el oro y ver a Mele pensando en la mayor

La selección sub 22 de Uruguay inició los entrenamientos este lunes con el firme objetivo de repetir la medalla de oro conquistada en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y con un detalle que reveló el gerente deportivo, Jorge Ananía, a Referí: quieren ver en acción al golero Santiago Mele.

El dato no es menor. Se trata de un indicio de que el cuerpo técnico de la selección mayor va visualizando el lógico recambio en una posición donde la celeste cuenta con un nombre indiscutido, Fernando Muslera. Los procedimientos que se siguieron en la selección bajo la conducción de Óscar Washington Tabárez pasan por darle oportunidades a los jugadores de las juveniles. Por lo que no es llamativo que Mele esté en la proyección que realiza el entrenador.

El golero titular de la celeste ya tiene 33 años. Martín Silva, que durante años estuvo a la sombra de Muslera, 36, y Martín Campaña, que entró como tercer golero y actualmente es el segundo arquero, llegó a los 30 años.

Santiago Mele forma parte de la camada de juveniles sub 20 que conquistó el Sudamericano en Ecuador 2017 donde tuvo destacada actuación. Luego del Mundial de Corea del Sur de ese mismo año, el golero surgido en Fénix fue transferido al fútbol de Turquía.

El plantel que conformó el técnico Gustavo Ferreyra para la competencia que se desarrollará en Lima desde el 29 de julio tiene algunas particularidades. Se trata de una selección sub 22 a la que se le pueden sumar tres futbolistas mayores de edad.

La base a la que apeló el entrenador es la última sub 20 que condujo en el Mundial de Polonia.

Entre los hechos más llamativos se destaca el hecho de que en el plantel no hay futbolistas de Nacional y que fue citado uno solo de Peñarol, Darwin Núñez.

Para la elaboración de la lista se tuvieron en cuenta una cantidad de variables, según reveló el gerente deportivo de las selecciones juveniles celestes a Referí.

Hay tres jugadores del exterior, Mele, Leonardo Fernández y el capitán Bruno Méndez, y solo dos futbolistas no pasaron nunca por el Complejo Celeste defendiendo previamente a las selecciones juveniles. Ellos son Leandro Suhr (Plaza Colonia) y Federico Martínez (Liverpool).

Suhr tiene 21 años y debutó este año en primera división, al tiempo que Martínez es el único jugador que supera la edad permitida ya que tiene 23 años.

Consulta a los clubes

El grupo de 18 jugadores, sin la presencia de Méndez, Mele, Fernández y Darwin Núñez, inició las tareas este lunes de mañana en el Complejo de la AUF. Los tres primeros provienen del exterior. Núñez regresó este lunes al mediodía de Miami donde realizaba la pretemporada con Peñarol.

El nombre del delantero entró en una polémica luego de que el vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Catino, reveló a Referí que propondrá en el consejo directivo del club no cederlo para la selección panamericana por entender que lo necesitan para defender al club en la Copa Sudamericana, en la que el club jugará los días 23 y 30 de julio ante Fluminense.

Si el club confirma la decisión de pedir a Núñez, dejará a la selección con un jugador menos, debido a que Uruguay no puede introducir variantes en la nómina.

Ananía reveló a Referí que se tuvieron que tener en cuenta los procedimientos solicitados por el Comité Olímpico Uruguayo porque esta competencia obedece a la órbita del Comité Olímpico Internacional.

“El Comité Olímpico exigió una lista nominal un mes antes de la competencia. Esa lista de 18 jugadores se tuvo que entregar y es una lista que no podés cambiar. La única chance de cambio es por lesión justificada. Hoy no se puede cambiar”, explicó el gerente deportivo de juveniles.

Conocidas las reglas en las que se realizaban las citaciones, a través de la gerencia deportiva la AUF habló con todos los clubes que tenían jugadores citados por el cuerpo técnico. “Esto lleva un tiempo. Desde el Mundial sub 20 de Polonia estamos trabajando en el tema. Se habló con todos los clubes y todos los jugadores convocados están autorizados por sus equipos”, agregó Ananía.

Los del exterior

La selección panamericana contará con tres jugadores que militan en el exterior. A saber: Méndez (Corinthians), Mele (Osmanlispor) y Fernández (Tigres).

“Para armar la lista primero está el criterio del entrenador y luego se fue haciendo un estudio previo de cada jugador, como cuánto compitió en el año, su desgaste a lo largo de la temporada”, expresó el gerente deportivo.

Además, agregó: “Intentamos contemplar alguna situación de cansancio, otros jugadores que necesitaban realizar una pretemporada y aquellos a los que los equipos los necesitan para el último semestre. Además nosotros también los vamos a necesitar para el Preolímpico (que se jugará en enero en Colombia) y tenían que hacer una buena base física. Entonces hay una cantidad de cosas que se visualizan a la hora del armado de la lista”.

Puso como ejemplo el caso de un jugador que fue al Sudamericano sub 20 y jugó todos los partidos. "Pero en los últimos partidos se le notó que estaba mermando su físico. Fue a su club y jugó. Entonces el cuerpo técnico entendió que se le tenía que dar aire, descanso, por una cuestión lógica”.

Méndez, el capitán sub 20

Consultado sobre la citación de Bruno Méndez, Ananía comentó que se lo convocó porque el juvenil no está inscripto en la Sudamericana, donde será rival de Wanderers.

“Cuando hablamos con el club llegamos a la conclusión de que era una buena alternativa para traerlo, aparte tiene un partido de suspensión del sub 20, y es el capitán de esa categoría”, dijo el gerente deportivo.

El grupo se empezó a mover. Para esta mañana está previsto un amistoso contra la Mutual donde el técnico Ferreyra comenzará a trasladar la idea con la que piensa desplegar en el campo para revalidar la medalla de oro en los Panamericanos.

El plantel, uno por uno

Arqueros

Santiago Mele (Osmanispor de Turquía)

Fue citado por primera vez a las selecciones juveniles en abril de 2015 por el técnico Alejandro Garay que armó una sub 18 para jugar la Suwon JS Cup en Corea del Sur. De ahí siguió de largo para la sub 20 que conducía Fabián Coito y que conquistó el Sudamericano de 2017 con el jugador de Fénix como titular. Jugó el Mundial de Corea del Sur donde los celestes terminaron cuartos.

Mauro Silveira (Wanderers)

Jugador del proceso de selecciones desde la sub 15 de 2015. Integró el último proceso juvenil sub 20 como tercer golero en el Mundial de Polonia por detrás de Franco Israel y Renzo Rodríguez.

Defensas

Bruno Méndez (Corinthians de Brasil)

Capitán de la sub 20 en el Sudamericano y el Mundial que jugaron este año. Ya debutó como titular en la selección mayor en dos amistosos contra el campeón del mundo Francia y Brasil, en noviembre de 2018. El técnico Tabárez se quedó sin varios de sus hombres de la defensa y recurrió al juvenil que cumplió un buen trabajo.

Sebastián Cáceres (Liverpool)

Fue compañero de Méndez en la zaga en el Sudamericano Sub 20. Con la llegada de Ronald Araújo perdió pie en el equipo en el Mundial de Polonia. De todos modos es titular en su equipo Liverpool. Integró el equipo ideal de la temporada 2018 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí.

Emanuel Gularte (Progreso)

Es de la camada del golero Mele. Debutó con Garay como técnico en la sub 18 de 2015 en la Suwon Cup. Luego perdió pie en los combinados juveniles y le llega esta oportunidad.

Emiliano Ancheta (Danubio)

Jugador con 20 partidos en las seleccioines juveniles. Debutó en 2017 en una sub 18 que conducía Coito.

Gastón Álvarez (Defensor Sporting)

Es un defensa de 19 años que debutó en la sub 20 de 2018.

Maximiliano Araújo (Wanderers)

Jugador que mostró sus condiciones en el lateral izquierdo en el Sudamericano y el Mundial sub 20 del presente año.

Volantes

Martín Barrios (Racing)

Un volante que sorprendió por sus condiciones para recuperar la pelota y pasar bien. Es titular en Racing. Pertenece a la última última generación sub 20.

Francisco Ginella (Wanderers)

Fue sub 18 en 2017. Una lesión le impidió jugar el último Suidamericano sub 20. Volvió para el Mundial de Polonia y se transformó en una pieza clave en el funcionamiento del mediocampo.

Pablo Siles (Danubio)

Forma parte de los procesos de selecciones juveniles de Uruguay pero no jugó torneos internacionales.

Facundo Waller (Plaza Colonia)

Es parte de la selección de Uruguay en las categorías juveniles sub 18 y sub 20. Fue convocado por primera vez a la selección de Uruguay el 1° de octubre de 2015. El técnico Fabián Coito lo citó para el Sudamericano sub 20 de 2017 en Ecuador, donde se consagró campeón.

Joaquín Piquerez (River Plate)

Un chico que proviene de las entrañas de las selecciones juveniles que integra desde sub 17 de 2014 cuando el equipo era conducido por Santiago Ostolaza.

Leonardo Fernández (Tigres)

Uno de los jugadores más destacados del último Torneo Apertura defendiendo a Fénix forma parte del proceso de selecciones. Estuvo en sub 15 (2012) y sub 17 (2014). No fue tenido en cuenta en la última sub 20. Este año fue vendido a Tigres de México y emigró tras finalizar el Apertura.

Federico Martínez (Liverpool)

No proviene de las selecciones juveniles. Realizó todas las formativas de Liverpool. Debutó en primera división el 6 de dicembre de 2015 contra Nacional. Es el mayor del grupo.

Delanteros

Leandro Suhr (Plaza)

No proviene de juveniles. Debutó en la presente temporada en la primera división de Plaza Colonia.

Juan Ignacio Ramírez (Liverpool)

El 16 de abril de 2015 fue citado por Alejandro Garay para defender a la sub18 en el Torneo Internacional Suwon JS de Corea del Sur. Formó parte del proceso sub 20 de 2017 pero no fue convocado para formar parte del plantel que ganó el Sudamericano.

Darwin Núñez (Peñarol)

Fue citado por Fabián Coito para disputar el Campeonato Sudamericano sub 20 de 2019 en Chile. Meses más tarde repitió convocatoria para el Mundial de Polonia y fue una de las figuras de Uruguay.