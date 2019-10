Festejó su cumple de 15 y fue asesinada al otro día: crónica de una represalia

Jene Pintos atendió a la madre de la cumpleañera el sábado de tarde: estaba angustiada –cuenta– porque la torta se estaba derritiendo. Vanesa había sacado su celular para mostrarle la foto de su hija Tatiana junto al pastel que le habían preparado como sorpresa sus compañeros de la UTU en donde estudiaba gastronomía, pero en la imagen se notaba que el calor de la tarde afectaba el baño de crema.

A Mariela –amiga de toda la vida de Vanesa, cuyo nombre fue cambiado porque así lo pidió– le preocupaba uno de los hermanos de Tatiana, y de lo que es capaz de hacer cuando hay alcohol de por medio. Por eso no fue a la fiesta. “Conozco al chiquilín, y sé que es de armar lío”, dice.

Una de sus hijas, amiga de Vanesa, sí fue. Y presenció el conflicto que desencadenó –según están convencidos los vecinos–, el ataque y asesinato de Vanesa, 24 horas después. La fiscal del caso, Alicia Ghione, dijo a El Observador que está investigando lo que ocurrió durante la fiesta porque es clave para resolver el caso, y ya ordenó la detención de los sospechosos, que ahora deben ser ubicados.

El cumpleaños se hizo en la casa de la familia, a pocas cuadras de ruta 8, a la altura del kilómetro 27, en Barros Blancos.

Tatiana invitó a mucha gente, y de distintos barrios, y todos coinciden en que entre esos grupos se generaron problemas.

Hasta la medianoche no había pasado nada, recuerda Pintos. Ya no vendía alcohol porque a esa hora la ley ya no se lo permite y Pintos acata, por lo que venían a comprarle bebidas, golosinas, cigarros.

Poco después se fue a acostar, pero sus hijos se quedaron despiertos. Estaban en el comedor de la casa –al lado del almacén– cuando escucharon los pasos de un joven que entró al jardín corriendo y se fue hacia el fondo. Lo fueron a buscar y lo echaron.

Había huido de la pelea que ya había comenzado en la fiesta, a dos cuadras.

Leonardo Carreño

La hija de Mariela –de 13 años– estaba ahí. Cuenta que la generala fue porque el hermano de Tatiana se enfrentó con adolescentes del barrio Estadio y 19 de Abril. Tres de este segundo barrio cayeron al suelo y fueron golpeados duramente.

El cumpleaños se desvirtuó. La hija de Mariela resolvió volverse a su casa –también a pocas cuadras– y mientras caminaba se cruzó con una moto que iba hacia el lugar. Vio que uno de ellos estaba armado. No hubo disparos esa noche: dieron un par de vueltas y se fueron.

Las sobras

Al otro día, según contó la fiscal Ghione, hubo una segunda reunión, en la misma casa. Vanesa invitó a un grupo de amigos a cenar la comida que había sobrado del cumpleaños.

Mientras cenaban en el frente de la casa, se acercó una moto, con dos hombres con casco. Antes que comenzaran a disparar alguien gritó que todos corrieran hacia adentro, contaron fuentes del caso. Tatiana se levantó para entrar pero la alcanzaron dos balas que impactaron en el pecho, y murió en el lugar.

Otros dos jóvenes también resultaron heridos, pero están fuera de peligro. Uno de ellos, de poco más de 20 años, recibió un tiro en la cintura y continúa internado; a otro, de 17, le dispararon en una pierna, y ya le dieron el alta.

Pintos estaba en su otro trabajo cuando todo eso pasó. Se enteró que habían habido disparos porque un vecino le mandó un mensaje a su celular. Pero no lo alarmó: está acostumbrado los ruidos de las balas.

“Acá siempre se sienten tiros. Ahí abajo hay un cantegril, uno nuevo que se formó, y muchas veces vienen de ahí”, dice.

Mariela piensa igual. “Sentimos detonaciones, pero estamos acostumbrados. Dos por tres se escucha. Cuando escuchamos, nos quedamos adentro, y ya está”, dice.

En la tarde de este lunes, la familia de Vanesa conversaba en la puerta de la casa y dos niños andaban en bicicleta. Un hombre salió enérgico hasta la calle en cuanto estacionó un auto. Gesticulando a los gritos, se negó a dar declaraciones a El Observador, y criticó que la prensa los “molestó” todo el día.