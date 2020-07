Ficciones y realidades: una selección de propuestas para ver esta semana

En el corazón de oro

El médico osteópata Larry Nassar abusó sexualmente de cientos de gimnastas del equipo olímpico de Estados Unidos y de la Universidad de Michigan. Y sistemáticamente, los horrores que cometió el abusador fueron tapados por instituciones y personas con poder que estimularon el silencio de las víctimas antes que la denuncia. Pero después de casi 30 años de callar, llegó la primera denuncia pública, que despertó otra, y otra. Y cientos de otras. Mujeres de distintas generaciones alzaron su voz y contaron detalles sobre la partiuclar técnica con la que este doctor abusó de ellas. Este documental recoge varios de los testimonios de estas mujeres y reconstruye los cimientos de un sistema que favoreció que Nassar pudiera cometer sus crímenes durante las consultas con sus pacientes por años. En HBO y NS NOW.

Roberto Saviano: el escritor escoltado

Desde que publicó en 2006 Gomorra, el relato sobre el crimen organizado en Nápoles, Roberto Saviano vive bajo custodia policial. El libro fue un bestseller, pero el periodista italiano poco disfrutó de las mieles del éxito. Porque fue amenazado de muerte por la mafia italiana. Y ahora, mientras continúa publicando libros sobre la realidad económica y territorial de la Camorra, Saviano no puede ni salir a tomar un helado ni moverse por el barrio donde creció. El escritor debe mudarse de casa con frecuencia y mantenerse alejado de todos sus vínculos. Este documental retrata los peligros que corre un periodista que se metió en el corazón de la mafia y lo contó. Está disponible en Netflix.

Hasta que llegó su hora

Al parecer Netflix se está acopiando de una cantidad considerable de western y películas del Viejo Oeste. Después de A la hora señalada, Shane o Río Grande, llega uno de los clásicos del género y una de las película con las que el cineasta italiano Sergio Leone construyó su leyenda como referencia del séptimo arte: Hasta que llegó su hora (Once upon a time in west, 1968).

Cómo siempre, el argumento de la película es sencillo: varios personajes disímiles y con objetivos diferentes quedan enlazados por unas vías del tren que traerán prosperidad, pero también muerte y sangre. Con Henry Fonda a la cabeza, y acompañado de Claudia Cardinale y Charles Bronson con la inconfundible armónica, Hasta que llegó su hora aparece en el horizonte luego de la legendaria Trilogía del dólar (que integra, entre otras, El bueno, el malo y el feo) y enseguida se erige como una de las indispensables del género. Punto extra: la música inigualable de Ennio Morricone, que murió el pasado lunes a los 91 años (página 10). Disponible en Netflix.

Perdidos en Tokio

La película más popular y aplaudida de Sofía Coppola es un melancólico pero al mismo tiempo fascinante retrato de una relación fugaz entre Bob Harris (Bill Murray), un actor decadente y veterano que llega a la capital japonesa para grabar una publicidad para una marca local de whisky, y Charlotte, una joven que acaba de terminar la universidad y que está en Tokio acompañando a su novio, un célebre fotógrafo, en uno de sus trabajos. En un territorio ajeno y extraño, estas dos personas solitarias, tristes, y afectadas tanto por el jet lag como por las diferencias culturales, se encuentran mutuamente y entablan un vínculo que se termina convirtiendo en un romance poco convencional, al punto que casi no parece un romance. La película ganó el Oscar a Mejor guión original, y convirtió a su directora en una de las únicas cinco mujeres nominadas a Mejor directora Está disponible en Netflix.

La odisea de los giles

Alsina es un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires que tiene entre sus vecinos a un grupo de personas bastante felices: han juntado los ahorros de toda su vida, y finalmente podrán comprar entre todos un acopiadora de granos que trabajarán como una cooperativa. Justo tienen la mala fortuna de que deciden embarcarse en ese proyecto a fines de 2001. La crisis económica estalla en Argentina, se decreta el “corralito”, y un empresario local aprovecha el caos para, en colaboración con un gerente de banco, estafar a los vecinos y quedarse con la plata. Estos “perdedores” deciden entonces planificar su venganza y recuperar los billetes de manos del empresario, así sea necesario delinear y ejecutar un atraco de esos que solo se ven en las películas. Basada en la novela La noche de la usina, de Eduardo Sacheri (cuyas obras Papeles en el viento y La pregunta de sus ojos también fueron adaptadas al cine, esta última incluso ganando el Oscar a Mejor película extranjera), el filme tiene como peculiaridad que en su elenco se da la primera colaboración en pantalla entre Ricardo Darín (el protagonista del relato, un exfutbolista viudo) y su hijo, Chino Darín. Disponible en Fox Play y en los servicios de streaming de las empresas de cable para aquellos que tengan el pack Fox Premium, desde el 12 de julio.

Warrior Nun

Una joven se despierta y descubre que está en la morgue. En su espalda, sin saberlo, le han colocado una reliquia sagrada que le proporciona habilidades sobrehumanas. Muy pronto es reclutada por una orden antigua de monjas guerreras, un grupo de mujeres que a lo largo de la historia se han dedicado, en secreto, a combatir demonios y entidades malignas, que a su vez buscan capturarla para aprovechar sus poderes y el objeto que tiene con ella. Energética, ruidosa y explosiva, la serie llamó la atención no tanto por su trama, sino por su cualidad para entretener y divertir, gracias a un ritmo frenético y a la química del elenco. Basada en un cómic homónimo, originalmente estaba prevista su adaptación como película, hasta que Netflix se metió en el proceso y pidió que fuera llevada al formato de serie Está disponible en Netflix.

Historia de fantasmas

Aunque su título bien podría ser el de una película de terror barata para emitir por televisión abierta un domingo a las 15, Historia de fantasma es un poema melancólico dedicado al paso del tiempo y a cómo lo concebimos las personas. Protagonizada por Casey Affleck –que pasa gran parte de la película en silencio y bajo una sábana– y Rooney Mara, la historia sigue el alma de un hombre que muere y queda penando en la casa en la que todavía vive su esposa. Durante mucho tiempo la observará y vigilará cómo sigue su vida, mientras intenta entender por qué sigue allí. Historia de fantasmas es bella, pausada y contemplativa. Es una de las buenas películas que tiene el incipiente director David Lowery y se puede ver desde hace una semana en Netflix.