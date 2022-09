Filman a un puma en una zona arrocera de Treinta y Tres

Un puma fue visto en agosto en dos parajes rurales del departamento de Treinta y Tres, en una zona conocida como Bombas de Benavidez y en otra cercana a la arrocera Cipa. Los avistamientos se dieron a unos 30 kilómetros de la capital departamental, en una región arrocera cercana a la ruta 17, que une la capital departamental con el pueblo General Enrique Martínez, más conocido como La Charqueda.

En el caso ocurrido en Bombas de Benavidez el animal fue filmado.

La noticia fue dada por la emisora local FM Conquistador. El zoólogo Carlos Prigioni la confirmó. El investigador relató a El Observador que un grupo de “controladores” de jabalíes filmó al puma el 10 de agosto, a las 23 horas.

Los “controladores” de jabalíes son cazadores que son llamados por productores cuando constatan que estos animales están dañando sus cultivos o atacando ovejas.

“Estos controladores de jabalíes, que tienen miras infrarrojas térmicas, que además puede grabar, lo vieron. El que me acercó la grabación me contó: ‘Si no lo hubiéramos visto a través de la mira, no nos hubiéramos enterado. Porque no hizo ruido, no gritó, había un silencio absoluto’. Eso es así porque los pumas se desplazan como fantasmas. Y una noche están allí y la siguiente pueden estar a 15, 20 o 30 kilómetros de distancia”.

La caza del puma está prohibida y castigada. La especie está protegida por ley.

Prigioni manifestó que la grabación obtenida fue enviada a especialistas de Brasil, Chile, Bolivia y Estados Unidos y todos coincidieron en que el animal registrado es un puma. Prigoni está trabajando ahora en un artículo científico que dé cuenta de este avistamiento, junto con su colega Álvaro Sappa.

Los registros de este felino, que décadas atrás se consideraba extinguido en territorio uruguayo, han venido aumentando en los últimos tiempos.

En un artículo que escribieron en enero de 2021 para la publicación digital Actas Zoológicas Platenses, Prigoni y sus colegas Sappa y Juan Sebastián Villalba-Macías recordaron varios casos de los últimos años. En 2018 se encontraron huellas de puma en una playa de Rocha. En 2019 Toribio Costa se topó con un puma en Colonia Lavalleja, cerca del río Arapey chico. Perseguido por varios perros, el animal trepó a un árbol, donde Costa logró fotografiarlo con su celular. El 27 de marzo de 2020 el “controlador” de jabalíes Walberto Rebollo observó y registró a un puma joven en la zona de Potrero Sucio, en Artigas, cerca del río Cuareim. El 29 de diciembre de 2020 a orillas de una cañada tributaria del Arapey chico, otro puma fue visto en el paraje Las Flores, Salto.

Según anotan los investigadores en ese trabajo, hay varias hipótesis que podrían explicar las razones por las cuales el puma parece estar volviendo a habitar el territorio uruguayo.

“Sobre las causas de una posible recolonización de la especie –sostienen- podrían considerarse los disturbios ambientales en países vecinos, la despoblación de la campaña, la generación de corredores biológicos por la forestación comercial y cambios climáticos por aumento de temperatura y precipitaciones que podrían haber generado cambios, a su vez, en formaciones vegetales”.

Prigioni dijo que varios vecinos de La Charqueda han visto pumas en los últimos meses, y podría presumirse que se trata del mismo animal grabado por los cazadores.

“El hermano de la alcaldesa se lo encontró, el animal se trepó a un poste, y él se pegó un susto bárbaro”.