Fiscalía lanzó guía de género y afirma que toda muerte violenta de mujer debe presumirse femicidio

La Fiscalía General de la Nación lanzó su guía de actuación para fiscales sobre investigación y litigio de femicidios, en la que pidió que toda muerte violenta de una mujer se presuma femicidio, hasta que se demuestre lo contrario. Lo plantearon amparándose en el Modelo del Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que impulsa esa medida.

En la guía complementan las formas en las que se debe tratar la violencia de género en sus distintos estadios y en las diferentes etapas procesales.

En cuanto a las definiciones, llamaron a mantener una perspectiva de género, que en sus palabras "implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros que han sido construidas históricamente y atraviesan todo el entramado social" y mantener la imparcialidad para no incorporar estereotipos patriarcales que pudieran perjudicar la investigación. Por otra parte, se hicieron eco del trabajo de la académica y activista feminista Marcela Lagarde, que entiende que el femicidio tiene un "significado político".

De acuerdo a su visión "el femicidio es un crimen del Estado". Se trata de “una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”.

En cuanto a acciones concretas –de las que enumeraron una serie, la mayoría de ellas dispuestas en la ley de violencia de género– resaltaron que en toda investigación de la muerte violenta de una mujer se deben pedir muestras biológicas para comprobar si hubo o no violencia sexual.

Además, expusieron que el Departamento de Cooperación Internacional debe dar "especial prioridad a todo pedido de asistencia internacional en el marco de una investigación o litigio en casos de femicidio".

Las críticas a los medios de comunicación: "Es un problema social y no un suceso"

En un anexo a la guía, se establecieron pautas para el tratamiento de los temas en los medios de comunicación. En ese sentido, exhortaron a que "la violencia de género se visualice y transmita como un problema social y no como un suceso".

En ese sentido, llamaron a evitar utilizar imágenes de hijos de la víctima, de su vivienda o el agresor. Agregaron que "no se deben utilizar frases que magnifican los detalles del hecho de violencia (...) es importante no caer en el morbo o sensacionalismo, exponiendo o difundiendo fotos o cualquier imagen violenta de la víctima o detalles de la investigación, no usar frases hechas y tener cuidado con los adjetivos que se utilizan".

Señalaron que el fiscal puede recomendar a los medios que eviten "titulares escandalosos, frívolos o discriminatorios, la trivialización de la noticia, el uso de adjetivos innecesarios y la sobre exposición de imágenes de la víctima".

También, pretenden procurar que no se utilicen "conceptos erróneos" como lo son el "crimen pasional", "crímenes por amor", o "crímenes por celos", puesto que justifican el proceder del agresor. Así como tampoco el invocar "justificaciones" como puede ser una pelea, alcohol o drogas.