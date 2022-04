Fiscalía espera el alta médica del padre que mató a sus dos hijos para detenerlo

La Fiscalía aguarda por el alta médica del padre que asesinó a sus dos hijos de 8 y 9 años este martes para que quede detenido, informaron fuentes de Fiscalía.

El hombre, que no tiene antecedentes penales o de violencia doméstica, se encuentra internado, pero la idea de la fiscal de Homicidios de 3° Turno a cargo del caso, Adriana Edelman, es que apenas le den el alta sea detenido y responsabilizado por los asesinatos.

El hecho ocurrió en un apartamento del Centro de Montevideo. La policía fue contactada por el padre, que se responsabilizó por los homicidios, y cuando llegaron las autoridades les tiró la llave desde la ventana, para luego intentar suicidarse sin éxito. Cuando los efectivos ingresaron al lugar los dos niños estaban muertos en el piso.

La situación fue calificada como "infernal" por los dos policías que vieron primero la escena, y que ahora son asistidos por el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid), informó Subrayado (canal 10) y confirmó la vicepresidenta del Sindicato Policial (Sifpom), Patricia Noy Cardozo, a El Observador.

"Es un espanto, pensamos que eso no sucedería acá. Tiene conmovida no solamente a la policía sino al país. No me quiero poner en los zapatos de los policías que tuvieron que entrar al lugar y ver la escena", valoró el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en rueda de prensa.