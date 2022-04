El homicidio de dos niños a manos de su padre y policías quebrados ante un escenario "infernal"

Llamó por teléfono para contar lo que había hecho, se acercó al balcón y le tiró las llaves a los policías que estaban abajo. Acto seguido, se infligió una herida en el cuello con la intención de quitarse la vida, según dijo el jefe de Policía de Montevideo Mario D'Elía en la puerta del edificio.

Los dos policías que fueron los primeros en ver la escena "infernal" terminaron sensiblemente afectados y ahora son asistidos por el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (Cavid), informó Subrayado (canal 10) y confirmó la vicepresidenta del Sindicato Policial (Sifpom), Patricia Noy Cardozo, a El Observador.

La violencia de lo que pasó caló hondo en ellos desde el primer momento. Cuando dieron la noticia por la radio policial ya se les notó las voces quebradas, por lo que Sifpom en ese momento se ofreció a enviar al lugar a un delegado para que los acompañara. Los policías aceptaron.

Cuando abrieron la puerta encontraron a un niño de nueve años y a una niña de ocho muertos en el piso.

Uno de los policías tiene unos 45 años y es el más experimentado en la tarea. Iba acompañado de otro funcionario veinteañero que hace poco entró a trabajar en la institución. Fueron ellos, que además de ver la situación y quedar conmocionados, quienes tuvieron que darle la noticia a la madre de los niños.

Paula Ojeda

Comercio en frente a la casa donde sucedieron los hechos, cerrado por duelo

A la mujer la fueron a buscar al trabajo y la llevaron a sede policial, donde luego le contaron lo que había pasado. La mujer se descompensó y debió acudir al lugar la emergencia médica, que también recomendó a los dos policías que fueran a buscar asistencia médica puesto que estaban visiblemente afectados.

"Es un espanto, pensamos que eso no sucedería acá. Tiene conmovida no solamente a la policía sino al país. No me quiero poner en los zapatos de los policías que tuvieron que entrar al lugar y ver la escena", valoró el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en rueda de prensa. El jerarca agregó que el homicida no tenía antecedentes penales y nada hacía pensar que podía hacer algo como lo que hizo.

Noy Cardozo enfatizó en la reivindicación sindical de tener un psicólogo de puerta en el Hospital Policial para atender este tipo de casos, porque "siempre son los policías los que están en primera línea de estas situaciones de tanta violencia". Así como también el proyecto integral de salud psíquica y prevención del suicidio en la policía que impulsan junto al Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) y la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior.

La directiva de Sifpom emitió un comunicado en el que expresaron: "No podemos omitir que es imposible continuar adelante, trabajando normal como si nada o naturalizar estos hechos, porque sabemos que no es así. Todos somos padres, madres, tíos, abuelos, etc. Y estas situaciones quedan en el fondo de nuestro subconsciente acrecentándose con cada procedimiento".

El caso lo investigará la fiscal de Homicidios de 3er Turno, Adriana Edelman. El hombre se encuentra internado.

Se activará un protocolo para contener a los compañeros de los niños

Los niños fallecidos concurrían a una escuela pública. Si bien este martes las clases continuaron normalmente, la directora de Primaria, Graciela Fabeyro, informó en rueda de prensa que se activará el protocolo que prevé el Programa Escuelas Disfrutables, que implica la intervención de médicos y psicólogos en los grupos a los que las víctimas pertenecían.

"Conmueven en profundidad. La pérdida de dos niños en un centro educativo, que tendría que ser totalmente prevenible, nos afecta a todos", subrayó.