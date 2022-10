Fiscalía investiga por estafa al árbitro Andrés Matonte y a su hermano

Los hermanos Andrés y Roberto Marcelo Matonte están siendo investigados por la fiscalía debido a varias denuncias por estafa, informó MVD Noticias (TV Ciudad) y confirmaron a El Observador fuentes del Ministerio Público. Andrés Matonte es el árbitro principal de Uruguay para representar al país en el mundial de fútbol Qatar 2022.

El principal investigado es su hermano, pero también hay denuncias contra él. Las víctimas de estafa denunciaron los hechos, que datan desde hace varios meses hasta la actualidad.

La fiscalía reúne por estos días elementos que permitan avanzar en la investigación; incluye relevamiento del secreto bancario, estados contables de los denunciantes y pruebas que permitan acusar a los hermanos Matonte.

Según una de las denuncias por estafa a las que accedió El Observador, Roberto Matonte pidió dinero a una mujer porque se encontraba desempleado y le dijo que tenía idea de instalar un negocio. La víctima tenía dinero ahorrado tras la venta de un inmueble y accedió a darle ese préstamo, con la condición de que le devolviera mensualmente con intereses.

En octubre de 2021 Matonte dejó de pagar, diciendo que tenía problemas con el Banco Central y el Banco República. Según la víctima, el hombre realizó varios depósitos pero ella nunca los recibió. La empresa de insumos que el indagado prometió abrir con dinero prestado no existe, según averiguaciones de la denunciante, “por lo cual fue todo un engaño y estratagema (acción engañosa) de parte del indagado”, indica el escrito policial.

El modus operandi se reitera en cada caso, según agregaron fuentes de la investigación.

Las denuncias fueron asignadas en primera instancia a dos fiscales, que ahora solicitaron unificar las causas. Hubo una solicitud a la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía para que el caso sea investigado por Delitos Económicos, pero el pedido fue desestimado, agregó una fuente. Por estas horas esa dirección evalúa si unifica las causas para que los hermanos sean investigados por una sola fiscalía, tras otra solicitud que se realizó este miércoles.

Matonte, árbitro principal

Andrés Matonte es el árbitro que la FIFA seleccionó como principal para representar a Uruguay en el Mundial Qatar 2022. Tiene previsto viajar el 8 de noviembre hacia Doha, la capital de Qatar, supo El Observador.



Es profesor de educación física y trabaja como tal en el club del BPS. En 2021 Matonte fue el que más dirigió en el Campeonato Uruguayo, con 19 partidos.



Su historia fue así: comenzó el curso de árbitro cuando tenía 20 años. En 2008 arrancó el curso en la Escuela de Árbitros y las primeras prácticas fueron en partidos de baby fútbol. De ahí, saltó a las divisiones formativas donde ejerció en las categorías Sub 14 y Sub 15. También dirigió partidos de fútbol femenino durante esa etapa de adquirir conocimientos.



En 2016 estaba en Segunda y en 2017 lo subieron a Primera. Ese mismo año fue designado para arbitrar en el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se disputó en Lima (Perú).



Ya en estos años comenzaba a proyectarse como uno de los árbitros importantes a nivel de la Conmebol, para luego ser citado por FIFA para el mundial, en 2022.