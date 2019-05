Quién es Andrés Matonte, el árbitro que proyecta a futuro la Conmebol

Con 20 años recién cumplidos Andrés se dio un gusto. No encuentra un motivo para explicar el porqué le gustaba el arbitraje pero se metió en el mundo de los hombres que visten de negro y son flanco de todas las quejas e insultos de los aficionados.

Corría el año 2008 cuando arrancó con el curso en la Escuela de Árbitros. Y las primeras prácticas le llamaron sumamente la atención. Lo mandaron a dirigir partidos de baby fúbol.

“Es más bravo que el fútbol profesional. No me tocó vivir ninguna situación especial pero es llamativa la intensidad con que se vive de parte de los padres y todo ese folclore bien o mal llamado, en entorno”, reveló en charla con Referí, Andrés Matone, el árbitro que la Conmebol proyecta a futuro según reveló Wilson Seneme, director de la Comisión de Árbitros del organismo sudamericano.

En esas canchas peladas de Aufi y la Liga Palermo, donde hay que ir vestido porque la mayoría no dispone de vestuario, comenzó con sus primeras clases.

“Me sorprendió porque no conocía mucho el ambiente. Hay que ir vestido. Aparte, vas solo, en Aufi que es donde juegan los clubes afiliados a a la AUF íbamos una terna, pero en la Liga Palermo iba solo. De pronto algún cuadro que tenga cantina o baño te permitía cambiarte, de lo contrario vas con la mochilita y nada más”, reveló Matonte.

Aquel fue el bautismo. La primera prueba para saber si está habilitado.

De ahí, Matonte saltó a las divisiones formativas donde ejerció en las categorías Sub 14 y Sub 15.

Su generación contó con un regalo caído del cielo que le sirvió para curtirse. Como en la divisional C había un número impar de clubes, el que quedaba con fecha libre jugaba todas las fechas un amistoso y ahí designaban a los jueces que estaban en el curso, entre los que se encontraba Matonte.

El árbitro tiene que apelar a una especie de instinto de supervivencia para llegar. La carrera se forma superando obstáculos y dificultades. No resulta sencillo un domingo de mañana, en pleno invierno, arbitrar partidos de juveniles Sub 14 y Sub 15 y tener que salir todo embarrado rumbo a otra cancha para dirigir fútbol femenino, como le pasó a Matonte.

“Recuerdo aquel año 2011 las horas que pasaba los domingos dirigiendo partidos de juveniles. Era un sacrificio”, recordó en charla con Referí.

Cinco años después (2016) estaba en Segunda categoría y en 2017 lo subieron a Primera. Era tocar el cielo con las manos.

Su primer partido en la B fue un Progreso – Tacuarembó que no olvida. A fines de ese año le comunican el ascenso a Primera categoría a los efectos de comenzar a ejercer en 2017.

Su corta carrera en Primera

Un 16 de setiembre de 2017 lo designaron por primera vez para hacer un partido de Primera división. Fue en Capurro, donde Fénix igualó 0 a 0 con River Plate. Amonestó a tres jugadores.

Debieron pasar dos meses para que le dieran otro partido. Fue el empate 1-1 entre Boston River y Wanderers.

Con el paso del tiempo, sus partidos se fueron caracterizando por la cantidad de tarjetas que muestra.

“El dialogo es bueno pero en la medida justa, tampoco se puede hablar todo el partido ni tengo tanta experiencia para hablar demasiado”, comentó Matonte a Referí.

En Primera división lleva dirigidos 21 partidos y mostró un total de 129 tarjetas: 116 amarillas y 13 rojas. Eso le da un promedio de seis tarjetas por partido.

Matonte comentó que antes de los partidos analiza las características de juego de los equipos y las de los jugadores.

“Previo a un partido estudias la alineación, los que juegan, de qué forma juegan. Los jugadores también saben quién les va a arbitrar y si ya tiene experiencia previa”.

Agregó que: “Siempre estudiamos quienes juegan, que posibles tácticas pueden emplear porque eso hace al arbitraje, no es lo mismo un cuadro que salga del fondo jugando a uno directo que llega saltando líneas porque tenés desplazamientos. Son puntos clave para poder anticipar la jugada”.

En marzo del presente año fue designado para arbitrar en el Sudamericano Sub 17 que se disputó en Lima. Digirió el juego entre Bolivia y Venezuela donde mostró tres amarillas y sancionó dos penales a favor de los bolivianos.

El profe de la Conmebol

Andrés Matonte es profesor de educación física. Ejerce la profesión en el club BPS donde tiene grupos de natación y gimnasia de niños pre escolares y clases de adultos de fútbol y natación.

“No sé si me beneficia en algo específico ser profe para mi profesión de árbitro. Ahora, por ejemplo, cuando no voy a los entrenamientos de AUF sé qué trabajar. Hay muchos que contratan a otro profesor para poder hacerlo”.

En la edición de Referí del miércoles, el director de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, Wilson Seneme, reveló a Referí que “hay caras nuevas, como (Andrés) Matonte. Es un árbitro joven, internacional, que estamos mirando como una proyección buena”.

Matonte dijo a Referí haberse enterado de los dichos del brasileño y se limitó a decir: “Sin dudas que lo diga el presidente de la comisión de arbitrajes es como un envión para seguir trabajando para poder llegar a arbitrar en algún partido internacional. Es gratificante pero esto no me cambia nada. Debo esforzarme para mantener la categoría local. Enfocarme y esperar la oportunidad”, concluyó.