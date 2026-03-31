La crisis de Darwin Núñez, el tobogán sin fin y la búsqueda de una solución milagrosa de Marcelo Bielsa para el goleador de Uruguay, a 72 días del Mundial 2026

Los 25 minutos que Darwin Núñez jugó este martes en el amistoso que Uruguay y Argelia igualaron 0-0 en Turín (Italia), en medio de la falta de competencia del goleador uruguayo en su equipo Al-Hilal de Arabia Saudita, dejaron gusto a poco, por la decisión de Marcelo Bielsa de brindarle una ventana muy pequeña para participar y por lo que realizó el delantero.

Sin embargo, a la vista de lo ocurrido, el entrenador eligió recorrer un camino seguro , en el que intenta blindar al delantero que está fuera de intensidad física, futbolística y de confianza, y porque sabe que en estos amistosos el jugador no recuperará lo que no hizo con su club desde que inició la temporada.

Entonces, lo que para algunos es solución: que entre y juegue, porque es la única forma de que entienden acumulará minutos, no es la alternativa para Bielsa, que, en una buena lectura de la situación, lo tuvo trabajando 12 días en Londres, lo acompañó en este proceso, no forzó ninguna situación que Darwin no hubiera sostenido en la cancha y alivió el difícil momento del goleador para prepararlo durante las tres semanas previas al Mundial en Montevideo.

Bielsa eligió otro camino: la segunda quincena de mayo y los primeros nueve días de junio, en el remanso del Complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (en el departamento de Canelones), sobre la ruta 101, donde la selección realizará la preparación para el Mundial 2026, le ofrecerá al "9" caminos alternativos para intentar conseguir el milagro de sobreponerse a su crisis futbolística.

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¿De qué forma? Con un poco de paz en la casa de la selección, para cargar energías , entrenamientos con sparring, puesta a punto física, enfocarse en el torneo de FIFA con su gente (su familia y amigos) y en su entorno es la única salida que le queda al goleador luego de recorrer una temporada muy difícil, tras una mala decisión de ir al fútbol árabe.

Entonces, cuando llegue al Mundial, una posibilidad es que Darwin siga siendo, por su nivel deportivo, el tercer delantero de la selección y no juegue y si juega no convierta, pero Bielsa habrá intentado todo (después de trabajar durante tres años con el goleador y vivir con él los rendimientos más ricos y de los otros) en esta etapa en donde necesitan que no lo presionen más sino que lo acompañen a liberar todas las tensiones y buscar en las semanas previas al torneo, ese aire renovador que permita que obre un milagro.

La proyección de hace dos años y la realidad de hoy

Dos años atrás, el goleador uruguayo proyectaba una carrera de ensueños por la edad con la que llegaría a 2026 (26 años), por el despegue que había logrado bajo la gestión de Bielsa en el combinado y por el valor agregado que el entrenador argentino le daba a la capacidad goleadora del artiguense.

Charlotte (United States), 10/07/2024.- Uruguay's Darwin Núñez (C) scuffles with fans after Uruguay lost after the Copa America 2024 semi-finals match between Uruguay and Colombia in Charlotte, North Carolina, USA, 10 July 2024. EFE/EPA/BRIAN WESTERHOLT Darwin Núñez subió a la tribuna para defender a su familia de los hinchas colombianos FOTO: EFE

Lejos de consolidarse en la cima, en los dos últimos años Darwin cayó en una crisis futbolística, impulsada por su reacción tras la final con Colombia en la Copa América (terminó a las trompadas en la tribuna con los hinchas y fue castigado con cinco partidos de suspensión), por los problemas en Liverpool y agravada en agosto del año pasado por la decisión de pasar a Al-Hilal de Arabia Saudita, donde en este 2026 terminó de hundirse en un terreno muy fangoso.

De aquel Darwin de 2023, cuando llegó Bielsa, al de estos días hay una profunda grieta, al punto que el entrenador decidió cuidar los minutos que le dio en esta fecha FIFA, en los partidos ante Inglaterra y Argelia, como el último salvavidas que le pudo compartir en el proceso final de una temporada dura para el goleador.

Lo que dijo Marcelo Bielsa sobre Darwin Núñez

Al ser consultado por qué no fue titular Darwin Núñez en el partido del pasado viernes de la selección uruguaya ante Inglaterra, Bielsa respondió: "Hace 50 días no compite oficialmente”.

Y apuntó: "Cuando un jugador lleva mucho tiempo sin competir, hay que ser muy cuidadosos para administrar la cantidad de minutos y las exigencias, porque la competencia es un condimento esencial para constituir el estado de forma".

El entrenador de la selección sabe que si Darwin está en su máximo nivel, compartirá un ganar-ganar con el delantero, por lo que puede generar para el equipo, pero el 9 está lejísimos de todo eso.

En este escenario que vive el artiguense, su falta de fútbol repercute en todos los estados: físico, futbolístico y anímico.

Desde la Copa América de EEUU (junio 2024), Darwin jugó ocho partidos en la selección y no convirtió goles.

En mayo cumplirá dos años sin convertir por Uruguay, después que en el primer año de Bielsa en Uruguay anotó 10.

stuani-jpg..webp Darwin Núñez celebra su gol con la selección uruguaya ante Argentina por las Eliminatorias @Uruguay

Entre junio 2024 y marzo 2026 estuvo cinco encuentros suspendido.

Y en cada partido de los que jugó en esos dos años cargó con una mochila con el peso de la desesperación de volver al gol y terminar sin goles y en cada encuentro más disminuido.

Entendiendo la realidad que sufre el goleador, en esta fecha FIFA de marzo, Bielsa decidió cuidarlo y protegerlo.

Además, proyectó para adelante, previo al Mundial, tres semanas de preparación que la selección realizará en su complejo deportivo previo al torneo de FIFA, que podrá ser la base para llegar al fondo en la caída del tobogán y el inicio del despegue para el goleador.

El afloje con sus compañeros en Montevideo en las tres semanas previas al Mundial, después de un año muy complejo pretende ser el catalizador para que Darwin pueda salir del lugar en el que cayó y mostrar que podrá conseguir el milagro de regresar con aquel sello que le permitó jugar en la Premier League, ser figura y generar en el mundo fútbol una proyección increíble.

Bielsa sabe que Darwin puede ser la única solución a sus problemas de gol en el Mundial y por esa razón lo cuida, cuando el futbolista no se cuidó con la decisión de viajar a jugar en Arabia Saudita.

La gestión que Bielsa haga de ese tiempo y espacio, del trabajo y de la recuperación física, futbolística y anímica, será la última posibilidad para rescatar al goleador que Uruguay necesita para hacer un buen Mundial.

Los números de Darwin Núñez: despegue fulgrante y caída feroz

Darwin fue protagonista de una vertiginosa carrera que a sus 24 años le planteó un futuro increíble, y a sus 26, la etapa de madurez del futbolista, lo tiene en el lugar más incómodo.

El camino de Darwin Núñez desde que se fue de Peñarol en 2019:

TEMPORADA CLUB PARTIDOS JUGADOS GOLES ASISTENCIAS MINUTOs 2019-2020 Almería 32 16 3 1.667 2020-2021 Benfica 44 14 12 2.038 2021-2022 Benfica 41 34 4 3.026 2022-2023 Liverpool 42 15 4 2.366 2023-2024 Liverpool 54 18 15 2.823 2024-2025 Liverpool 47 7 7 2.775 2025-2026 Al-Hilal 24 9 5 2.613

En dos años, entre 2024 y 2026, Darwin pasó a jugar la mitad de partido, convertir la mitad de goles y disputar los mismos minutos en una liga de segundo orden.

En la selección uruguaya también tuvo un recorrido similar que se refleja en estos números:

TEMPORADA ENTRENADOR PARTIDOS JUGADOS GOLES 2019-2020 Tabárez 1 1 2020-2021 Tabárez 1 1 2021-2022 Tabárez/Alonso 7 0 2022-2023 Alonso 5 1 2023-2024 Bielsa 13 10 2024-2025 Bielsa 6 0 2025-2026 Bielsa 3 0

Desde aquella temporada 2023-2024 en donde sus goles lo consolidaron en la cima y lo proyectaron como el sucesor de Luis Suárez y Edinson Cavani, cayó en un tobogán, del que aún no pudo salir.