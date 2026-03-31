Dique en Belastiquí y nuevas tuberías en Lavalleja: las obras que anunció OSE para combatir falta de lluvias

La OSE , empresa que suministra el agua potable, anunció la construcción de un dique en la zona de Belastiquí que iniciará después de la Semana de Turismo y que costará aproximadamente cuatro millones de dólares .

La obra estará ubicada "aguas abajo de Aguas Corrientes" y "permitirá embalsar un mayor volumen de agua ", contó el presidente OSE Pablo Ferreri el pasado domingo, en diálogo con Radio Montecarlo.

Además de esta obra, la empresa pública proyecta nuevas tuberías de ocho kilómetros en el departamento de Lavalleja , en el contexto de la emergencia hídrica. Las nuevas cañerías irán "desde una cantera de Ancap hasta el embalse de la represa Maggiolo" y permitirá "dar un backup –o respaldo– de agua bruta para poder potabilizar y asegurar más días capacidad de agua disponible", dijo Ferreri este martes.

Las nuevas tuberías serán de 250 milímetros y equivalen a "una inversión aproximadamente de dos millones de dólares ", agregó el presidente de OSE, quien estuvo en Lavalleja junto al intendente departamental Daniel Ximénez . El objetivo es "asegurar el suministro de agua potable en Minas y en Solís de Mataojo ", según Ferreri.

OSE en Lavalleja OSE en Lavalleja

A inicios de marzo, el déficit hídrico había generado que se reduzcan las reservas en estas localidades. "La persistente falta de precipitaciones provocó un descenso sostenido en los cursos de agua y embalses que funcionan como fuente de suministro", explicó el organismo en un comunicado.

Hace casi dos semanas atrás, y por sugerencia del Ministerio de Ambiente, el presidente Yamandú Orsi decretó la emergencia hídrica para Minas y Solís de Mataojo por la falta de lluvias. Esta legislación hace que el gobierno pueda tomar medidas extraordinarias para enfrentar la situación. Todavía las autoridades no han tomado este tipo de medidas, más allá de las acciones de OSE y el Ejército Nacional para garantizar el suministro del agua potable.

Las últimas precipitaciones "han sido un alivio importante" para la zona, debido a que "llovió aproximadamente 60 milímetros en la cuenca del arroyo San Francisco", pero todavía continúan "bajo el esquema de emergencia hídrica".

Con estas precipitaciones, el embalse pasó a estar "-4 metros" cuando había llegado hasta los "-5,15 metros", lo que había significado "un nivel bajo histórico", en el que "aún así en ningún momento se interrumpió el suministro de agua potable", sentenció Ferreri.