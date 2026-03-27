Gobierno decretó la emergencia hídrica en Lavalleja por falta de lluvias y bajante histórica de la represa

Por sugerencia del Ministerio de Ambiente, el presidente Yamandú Orsi decretó la emergencia hídrica en Minas y Solís de Mataojo en Lavalleja debido a que la falta de lluvias está provocando una bajante histórica en la represa Maggiolo .

El decreto fue firmado la semana pasada –el jueves 19– y habilita al gobierno a tomar medidas extraordinarias para enfrentar la situación , algo que las autoridades aún no han hecho más allá de las acciones de OSE y el Ejército para garantizar el suministro del agua potable.

A modo de ejemplo de las potestades que otorga la declaración, en 2023 la administración de Luis Lacalle Pou se amparó en la emergencia hídrica para disponer la exoneración de impuestos al agua embotellada y construir de forma exprés un trasvase sobre el río San José.

OSE agudiza medidas por la sequía: la empresa anunció que bajará la presión de bombeo en Montevideo y el área metropolitana

A comienzos de marzo, la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) le advirtió al Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) que la zona centro y sur del país estaba atravesando una sequía.

El miércoles 11 OSE le comunicó a Ambiente que los arroyos San Francisco y Mataojo enfrentaban una “situación crítica” en sus reservas por lo que era necesario tomar medidas para “contribuir” a la gestión.

El gobierno consideró que emitir la declaración era “imprescindible por razones de buena administración” para poder brindar “seguridad jurídica y dar agilidad a los procedimientos administrativos necesarios” con un “marco jurídico especial y excepcional en la materia”.

Los datos de OSE muestran que en el último año las lluvias sobre el arroyo San Francisco –el principal lugar del que se abastece Minas– fueron un 25% de la media de la cuenca de la represa Maggiolo.

Para mantener las reservas, la empresa dispuso que el abastecimiento y la producción se divida en aproximadamente un 40% desde la usina principal Maggiolo –que usa agua del arroyo San Francisco– y un 60% de la usina de respaldo de Paso Campanero –sobre el arroyo homónimo– y las perforaciones que se han realizado. Habitualmente, el Maggiolo da un 70% y Campanero un 30%.

Entre las medidas adoptadas para mantener el servicio, OSE ha disminuido la presión en la red, lo que ha provocado una reducción en la demanda. Minas suele consumir entre 8 y 9 mil metros cúbicos por día pero ahora está en unos 7 mil. También se puso en marcha un trasvase de agua bruta del arroyo El Plata a la naciente del San Francisco.

El embalse está cinco metros por debajo de su cota de rebalse, lo cual es histórico. La semana pasada, al recorrer el departamento junto al directorio, Pablo Ferreri dijo que la represa tenía niveles más bajos que en la crisis de 2023.

El presidente de OSE instó a la población a hacer un uso responsable del agua, evitando las tareas no prioritarias como el riego de jardines y veredas así como el lavado de autos.

“Esto requiere un enorme trabajo logístico, de ingeniería, de todos los equipos de OSE, en un estrecho trabajo con la intendencia, el Ejército Nacional, Bomberos, y el Cecoed”, subrayó.

Este jueves, en una entrevista con radio Carve, el jefe de uno de los batallones del Ejército en Minas, Héctor Márquez, dijo que la fuerza estaba colaborando en la limpieza de campos, desmalezado y liberación de cursos de agua.

En este sentido, destacó que el fin de semana tuvieron que hacer tareas específicas para “mantener el escurrimiento” del arroyo San Francisco hacia el embalse Maggiolo.

“La situación crítica llevó a OSE a declarar el estado de alerta 3, previsto en su plan de contingencia frente a sequías, luego de que el nivel del embalse descendiera por debajo de 1,5 metros del mínimo requerido”, señaló el Ejército en un comunicado el lunes.

La fuerza agregó que entre las acciones implementadas se desarrollaron bombeos en distintos cursos de agua de la cuenca con el objetivo de incrementar artificialmente el volumen que llega al embalse, una “estrategia clave” para sostener el sistema en condiciones críticas. También destacó que OSE estaba trasladando el agua en camiones cisterna.

Zona metropolitana en alerta

Si bien la situación en Lavalleja es la más complicada, sobre la zona metropolitana continúan las luces amarillas ya que las lluvias del fin de semana no lograron incrementar las reservas de OSE.

La represa de Paso Severino tenía este jueves 30,7 millones de metros cúbicos, menos de la mitad de lo que puede acumular (67 millones). Su cota estaba en 32,98, cuatro metros por debajo del rebalse (36 metros). Canelón Grande, en tanto, estaba en 21,76, un metro por debajo del rebalse.

En su informe de marzo, el grupo de monitoreo de la situación hídrica señaló que los escenarios para mayo muestran un aumento en la probabilidad de condiciones “dentro del rango normal” aunque “no se descarta la persistencia de déficits, particularmente en la cuenca del río Santa Lucía y en las cuencas del oeste que vierten sus aguas al Río de la Plata”.

El trabajo menciona que los resultados del Índice Estandarizado de Caudales mostraron que hay condiciones de “sequía hidrológica moderada a severa” en los ríos Santa Lucía y Olimar Grande a escala de tres meses, mientras que a seis meses la situación pasó de “sequía extrema a severa”.

La cuenca del río Santa Lucía tuvo -52% en lluvias en febrero y registra una reducción de escorrentía cercana al 96% respecto a lo esperado para esta época del año.