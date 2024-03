Flor Vigna habló de sus fuertes dichos contra Sabrina Rojas: "se me escapó"

Las recientes declaraciones de Flor Vigna desataron una fuerte controversia tras sus comentarios sobre Sabrina Rojas en medio de la separación de la cantante con Luciano Castro. En una entrevista con LAM (América), la cantante reflexionó sobre sus palabras: "Al principio no decía nada y me pasó de todo. Realmente no hablaba del tema, y lo que pasa es que siento que es responsabilidad mía decir bueno, lo que sentís, sentís. Pero después hay que hacerle un casting a los pensamientos y estoy aprendiendo eso".

"A veces te pasan estas cosas, que vos te estás yendo a otro lado, te duele algo, estás atravesando un momento que vos no sos un capo y ya lo entendiste, entonces terminas diciendo algo y después pensás 'para, si yo quiero que esto deje de suceder en mi vida y dejar de darle poder a esta persona tengo que dejar de hablar'", agregó.

El relajo de Flor Vigna en la entrevista

Luego, Vigna abordó lo que pasó por su mente durante su polémica aparición en Socios del Espectáculo (El Trece): "En un momento salgo de mi casa y había una cámara esperándome en un día triste, me asusté y les dije que no se viera mi casa y que estaba muy mal. Apagaron la cámara y me respetaron. Entonces, cuando los vi acá, me relajé, dije hablemos 10 horas, y desde ese relajo se me escapó eso".

Finalmente, al ser cuestionada sobre los comentarios de Sabrina respecto a su relación con los hijos de Luciano, expresó: "Yo preferí callarme todo para no seguir metiendo leña al fuego, pero no fue nada eso. Me parece que de los niños no hay que hablar porque son niños y son hermosos. Si yo la pasé hermoso con ellos y con su papá no tengo que salir a hablar de eso en público".