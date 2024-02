Flor Vigna reconoció que se separó de Luciano Castro por Sabrina Rojas

Flor Vigna, entre lágrimas, compartió con Socios del Espectáculo a través de mensajes con Paula Varela que se separó de Luciano Castro debido a la influencia de Sabrina Rojas. Además, confesó que sigue enamorada.

Durante una charla con la panelista, la cantante expresó su deseo de reconciliarse con el actor, pero estableció como condición que él primero “cicatrice” su relación con la actriz.

Paula Varela compartió detalles de la conversación con Vigna: “Estoy hablando con Flor Vigna. Me mandó un par de mensajes, estaba como lloriqueando. Como estuve de vacaciones me puse fresca ahora. Me estoy enterando de todo”.

“Le digo ‘seguís llorando, Flor, no estás bien’. Me dice que no, que está triste. Ahora se estaba yendo a un río a componer su nuevo tema con su equipo. Y también me dijo que está rota: ‘estaré rota, pero nunca vaga’”, leyó Paula.

Más tarde, Paula Varela reveló: “Le pregunté sobre la separación y, esto es importante, vamos a compartir información actual sobre la separación de Flor Vigna y Luciano Castro”.

“Ella fue muy clara. Me dijo ‘es la primera vez que estoy en una relación donde mi pareja tiene una exmujer y hijos. Pensé que podía manejarlo, pero no’”, reveló Paula.

Flor Vigna, entre lágrimas, reconoció que cada vez que intentó intervenir en la relación entre Sabrina y Luciano, ya sea para mediar o para armonizar, salió lastimada. "No lo está manejando de la mejor manera", agregó la panelista.

La influencia de Sabrina Rojas

Por su parte, Rodrigo Lussich señaló que Sabrina Rojas expresó duras críticas hacia Luciano Castro en una entrevista. "Dijo que no podía soportar ni siquiera su resoplido, su respiración rápida. Empezaba a resoplar y ya no lo podía soportar más", añadió.

Paula recordó a Vigna sobre su relación con Rojas: "'pero ustedes comían juntos'. Ella me dijo que lo intentaron en un momento, pero no funcionó. Claramente se alejó porque cree que Luciano todavía tiene que resolver muchas cosas con Sabrina, y hasta que eso no suceda, ella no podrá estar bien con él".

Lussich agregó que la relación de Vigna con Luciano Castro se vio muy afectada por Sabrina Rojas, ya sea para bien o para mal, pero siempre estuvo condicionada.

En tanto, Varela explicó: "En resumen, ella no pudo seguir adelante. Le pregunté si la separación es definitiva porque ella me dijo ‘yo amo a Lucho’. Sigue enamorada. Me dijo ‘tal vez en un año podamos volver a estar juntos, pero por ahora es imposible. Ellos tienen doce años de relación’".

La panelista concluyó sobre Flor: “Me dijo textualmente ‘yo amo a Lucho. Sigo enamorada de él’. Por eso está tan triste. Ella lo ama pero entiende que no pueden estar juntos mientras no se resuelva la historia con Sabrina Rojas. Ella es muy amorosa".