Furia confesó quién es la única persona de la casa de Gran Hermano que realmente valora

En el marco de una conversación entre Furia y Santiago del Moro en Gran Hermano, la concursante compartió sus impresiones sobre la dinámica interpersonal dentro de la casa.

Juliana reveló “Martín viene, se sienta, me da una mano, y me decían que se sienta a mi lado solo para cagarme, pero es la única persona que me abrazó, que me contiene”. A pesar de las especulaciones de otros participantes sobre las intenciones de Martín al acercarse a ella, Furia subrayó su gratitud por los gestos solidarios que recibió.

“Es el único que me viene a preguntar si estoy bien cuando me siento como el culo”, añadió y sobre el resto de integrantes de la casa comentó: “Mucha gente, cuando queda nominada los fines de semana se me pegan”.

Furia compartió con Santiago del Moro su estrategia para manejar la tensión interpersonal en el contexto de la casa televisiva, además de abordar su relación con Agostina, con quien experimentó tensiones previas.

La concursante explicó, “Me la paso respirando y meditando, es la única herramienta que tengo porque me vienen a romper las pelotas”.

Ante la pregunta del conductor sobre sus sentimientos hacia Agostina, Furia expresó: “Obvio, a Agos yo la amo pero lamentablemente tengo que entender que no es bueno para mí porque está todo el día con Licha”.