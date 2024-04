Habló Catalina de GH y se solidarizó con Furia por su problema de salud

La preocupación se extiende entre los seguidores de Furia, mientras que una parte significativa de la opinión pública plantea dudas y sugiere que todo podría ser una estrategia para aumentar el rating. La noticia sobre un grave problema de salud de la concursante genera conmoción y debate.

Santiago del Moro encendió las alarmas al anunciar en su cuenta de Instagram que Juliana Scaglione debe abandonar la casa de Gran Hermano para someterse a una serie de estudios médicos. Además, en el noticiero de Telefe se profundizó con la filtración de un dato escueto: "Tiene una infección urinaria".

Estos eventos dieron lugar a especulaciones, ya que hasta el momento la doble de riesgo seguía dentro de la casa, lo que alimentó las teorías de que podría ser una maniobra publicitaria, ya que en caso de ser una emergencia no retendrían a la concursante hasta la transmisión en vivo de la noche.

A lo largo del día, se plantearon diversas posibilidades y las redes sociales estuvieron llenas de comentarios sobre Furia, al igual que los programas de televisión. Entre las repercusiones, se destaca el aporte de Catalina Gorostidi, ex amiga de Juliana Scaglione.

La santafesina compartió su opinión y sorprendió al mostrar solidaridad con la participante más controvertida del reality: "Me acabo de enterar en el auto, sacando el juego y las diferencias del juego, me sensibilizó porque yo la quiero mas allá de todo lo que paso. Me preocupó".

Al describir su observación del estado físico de Furia, Cata señaló: "La vi bastante pálida, la veo flaca y los me conocen saben que no soy una mala mina, de verdad me preocupe". Además, subrayó la sensibilidad del asunto: "Es un tema de salud y no está bueno que se metan con eso".

Incluso, la participante que fue eliminada en un enfrentamiento directo con Scaglione hizo un llamado a sus seguidores para que no la critiquen. "Y a la gente que me sigue a mi que por ahí hatea, les pido por favor que déjense de joder, que salud es la salud. Furia como jugadora es una cosa, y como persona la conoceré yo, la conocerá la gente que la conoce y no se metan con eso porque no esta bueno", expresó.