Ceferino Reato cruzó a Laura Ubfal y la comparó con Virginia: “Tus lágrimas son falsas, no tenés corazón"

Después de un comienzo algo reservado, Laura Ubfal mostró un ferviente entusiasmo por Furia en Gran Hermano, lo que la llevó a ser objeto de críticas, especialmente por parte de Sol Pérez, pero sobre todo de Ceferino Reato, quien este martes la comparó con Virginia.

Todo surgió cuando Furia reveló a los participantes del reality que pronto abandonaría la casa debido a algunos problemas de salud detectados en sus exámenes de sangre. Esto llevó a Virginia a llorar en varios momentos, aunque también hubo risas debido a los comentarios de Juliana.

"Si hablamos del juego, obviamente que cuando se avanza en el juego, uno quiere que los jugadores más fuertes se vayan a la m…. Esto es así, pero eso no quiere decir que no quieras a la persona. Yo la quiero un montón y me encantaría que se vaya a la m… pero no de esta forma", expresó Virginia tras secarse las lágrimas.

El llanto de Virginia no logró convencer a Ceferino Reato, quien afirmó que Furia "usó su enfermedad" para sorprender a sus compañeros desprevenidos. "Virginia me gustó porque lloró parecida a Laura Ubfal", agregó el periodista.

"¿Vieron que yo dije una vez que son primas? Son parecidas", recordó Reato con una sonrisa irónica, mientras su colega lo llamaba "insensible". "¡Un poco de humor!", reclamó el ex panelista de Intratables ante la oleada de críticas de algunos de sus compañeros.

"Tus lágrima son más falsas que las de Virginia, si vos Laura no tenés corazón", insistió Reato. "¿Sabés que no? Yo soy un ser sensible. No voy a gastar pólvora en chimango", le respondió Ubfal, mientras Del Moro bromeaba sobre patentar ese intercambio para un futuro programa.