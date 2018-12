Florencia Norbis, la goleadora que la rompe en Sevilla

El termo y el mate acompañan a Florencia Norbis por todo Sevilla, pero cuando viaja a Uruguay cambia los bizcochos del desayuno por las tostadas con tomate. Así es como esta sanducera, crack del hockey femenino sobre césped, que la rompe en España desde hace cinco años, está un poco acá y otro poco allá, aunque sea en las costumbres más cotidianas.

Regresó a Uruguay para pasar las fiestas con su familia, pero en enero ya tiene que competir en el torneo de hockey sala de Andalucía, en febrero en el Campeonato de España que clasifica al equipo ganador al Europeo y después la segunda parte del campeonato de hockey sobre césped con su club de la Universidad de Sevilla.

Además de la actividad deportiva, que también comprende entrenar diariamente de 20 a 22 horas más tres sesiones semanales de gimnasio, Florencia estudia Asistencia a la Dirección (ya terminó Administración y Finanzas) y trabaja en el club como coordinadora del equipo de cadetes de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Antes, también fue entrenadora de las niñas.

"Al hockey uruguayo lo veo más rápido, más actualizado a nivel internacional. Lo que complica es que se sigue jugando en canchas de arena y en todos lados se juega en canchas de agua, donde la técnica y el juego es diferente”.

A los 27 años se puede decir que está en el apogeo deportivo. En la primera parte de la Liga Nacional que transcurrió entre setiembre y diciembre, convirtió 15 goles, una cifra récord no solo en su divisional, sino también incluyendo la División de Honor (la máxima categoría del hockey español), en mujeres y hombres.

“No soy la típica que estoy mirando la tabla de goles. Me gusta hacerlos, pero no tenía ni idea del récord. Cuando me lo comentaron las compañeras y los entrenadores, no lo podía creer”, dijo Florencia a Referí.

Su equipo ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones, a un punto del cuarto.

La Universidad y el Ayuntamiento colaboran con los viajes durante la competencia y la equipación. “Antes había jugadoras de Argentina y Holanda, a las que les pagaban, ahora ya no. Yo estoy contratada y hay jugadoras italianas y holandesas porque vinieron a estudiar, ya que la Universidad de Sevilla es una de las más importantes de España”, señaló.

Lleva el deporte en el alma. De niña jugaba al tenis, practicaba atletismo y también le “encanta” el fútbol. Pero se decantó por el hockey después de ver cómo decenas de chicas pasaban a su lado con el palo, contentas, mientras ella entrenaba sola: “Me inicié en El Trébol de Paysandú. El hockey me pareció divertido y a los 17 o 18 años me vieron jugar de Náutico y me fui a Montevideo, donde también jugué en el Yacht Club”.

"En la selección estamos unos cuántos escalones por debajo, pero se está mejorando el trabajo físico y es súper importante. El nivel nacional subió porque hay motivación y cada vez hay más gente que se dedica al hockey, entonces se mantiene vivo”.

A los 22 años viajó a Sevilla por tres meses a prueba y ya lleva cinco años en aquella ciudad. “Estoy súper cómoda. Es mi zona de confort. Me respetan, es una ciudad muy linda, no es grande, ando en bici para todos lados y solo le falta la playa para ser perfecta”.

Desde este año tiene la compañía de su hermana Fita, quien se sumó al equipo de la Universidad en la pretemporada.

Las ofertas para jugar en otros equipos están a la orden del día, pero hasta ahora pudo más el amor por Sevilla y terminar los estudios: “Hasta junio que termino de estudiar me voy a quedar, después si consigo un trabajo de lo mio me quedo y sigo jugando y sino veré otra posibilidad que me llega desde hace muchos años y estoy dejando atrás. Pero será difícil dar ese pasito”, expresó.

Datos

Nombre: Florencia Norbis Larrañaga

Ciudad natal: Paysandú, Uruguay

Edad: 27 años (7 de agosto de 1991).

Profesión: Graduada en Administración y Finanzas – Centro Educativo Albaydar.

Equipo: Club Deportivo Universidad de Sevilla de Hockey Hierba femenino (España)

Director Técnico: Diego Cabeza Ramos

Se inició en el Hockey a los 8 años, pero antes practicaba Atletismo y Tenis. Jugó en la Selección Uruguaya de Hockey femenino y desde hace 5 años, llegó a Sevilla para sumarse a las filas del Club Deportivo. Es la actual capitana del conjunto y la máxima goleadora de la Primera División, con 15 anotaciones logradas, en tan solo la mitad del certamen.