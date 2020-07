Fonterra elevó rango de precio proyectado para 2020/2021

La cooperativa de lácteos Fonterra mejoró su proyección sobre el precio que pagaría a los productores en ese país para el ciclo 2020/2021, aunque en un nivel que sería 10,5% inferior al de la campaña que cerró en junio.

El grupo sigue manteniendo un rango amplio del posible precio para 2020/2021, considerando la incertidumbre generada por el efecto del coronavirus sobre la economía.

Los ejecutivos de Fonterra indicaron que la mejor visión para 2020/2021 se debe principalmente por condiciones de mercado más favorables en China.

Para 2020/2021 se proyectó un rango de precios entre NZ$ 5,90 (US$ 3,87) a NZ$ 5,90 (US$ 4,53) por kilo de sólidos. Lo que hizo fue elevarse el piso del rango anterior que era de NZ$ 5,40 (US$ 3,54) por kilo. De esta manera, el valor promedio sería de NZ$ 6,40 (US$ 4,2) por kilo.

De confirmarse, sería un valor 10,5% inferior a los NZ$ 7,15 (US$ 4,7) por kilo de 2019/2020.

El presidente de Fonterra, John Monaghan, comentó que “luego del shock inicial por el covid 19 el consumo de lácteos en China se está recuperando, con más personas que están gastando en alimentos”.

“Estamos viendo a nuestros clientes con actividades promocionales para recuperar las ventas perdidas durante las medidas de restricción de actividad por el coronavirus”, expresó.

El ejecutivo señaló además que, si bien se ve todavía “un alto nivel de incertidumbre en los mercados globales”, con aumento de oferta en grandes países exportadores, también se percibe un menor nivel de riesgo, algo que hizo que la compañía neozelandesa elevara el piso del rango de precios que fue proyectado para el período 2020/2021.