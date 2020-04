Francisco Maturana: “La posesión de balón sin progresión es inútil”

Cuando Francisco Maturana (71 años) habla de fútbol, habla de perfume y de seducción. De darle un “abracito” al jugador si es necesario, de llegarle al corazón para que adentro de la cancha entregue lo mejor de sí. El entrenador colombiano es un romántico, él se considera así, y por eso hoy no disfruta tanto de un juego que quedó “prisionero de los resultados, de los esquemas y de la inmediatez” según su punto de vista.

Este jueves, Pacho participó junto a Gerardo Pelusso y Martín Lasarte de la charla “¿Hacia dónde va el fútbol sudamericano?”, que organizó la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) y se difundió por Internet, debido a las restricciones que impone el coronavirus. Una iniciativa que superó la iniciativa de los organizadores y por tanto unos 2.500 interesados pudieron seguirla en directo, se informó a Referí. La capacidad de la plataforma de Zoom se agotó y se abrió un canal de YouTube que superó los 600 seguidores, pero no todos se enteraron.

Maturana respondió preguntas de Pelusso y de Lasarte sobre diversos temas. Una de ellos fue sobre la importancia de la posesión del balón frente a otros modelos de juego y ahí el técnico de aquella inolvidable selección colombiana de las décadas de 1980 y 1990, abrió el libro: “En la primaria decíamos que la posesión es muy importante porque si yo tengo el balón como mínimo no me hacen goles y tengo más posibilidades de hacerlos yo. Pero me resisto a creer que todo pasa por la posesión”, señaló.

Y continuó: “Porque el fútbol tiene momentos defensivos, cuando yo no tengo el balón y lo tiene el otro, y tengo que crear una serie de principios y subprincipios para recuperarlo. Pero esa creatividad no es una imposición sino que debe ser una seducción, explicarle al jugador lo que yo quiero en el momento de la construcción de mi modelo de juego, porque mi modelo es de los jugadores, son ellos y tengo que ser lo suficientemente inteligente para saber cuál es la interacción que puedo encontrar con esos muchachos que están a mi servicio”.

"Yo no disfruto tanto el fútbol de ahora, de América, porque creo que es un fútbol que está prisionero de la inmediatez, de los esquemas, de los resultados y fuera de eso el resultado avala todo, no importa el cómo y yo siempre fui un soñador que entendí la importancia del cómo porque te habilita para después”. (Maturana)

Recién después entra en juego la posesión: “Esa recuperación ahora se llama transición y está signada por la velocidad, pero ahí es donde tenemos que pensar y conocer un poquito del juego. En ese momento que el rival pierde el balón, es probablemente de las poquitas veces que está desarmado, entonces ahí es cuando tengo que aprovechar para atacar. La posesión depende de muchas circunstancias. Si tengo el balón después de una recuperación, ahí es directo, ahí es velocidad, la transición está signada por la velocidad, entonces la posesión ¿para qué?”, se preguntó el técnico colombiano.

Y respondió: “ Si tengo la posesión y el otro equipo está armado tengo que buscar desacomodar esa figura y ¿cómo lo hago? A partir del cambio de ritmo, a partir del cambio de orientación, de entrar y salir, para en un momento determinado darle la licencia a la gambeta, porque no solamente es tener por tener. Hoy miramos el fútbol actual, la posesión, pero ¿quién es la figura de la posesión? El portero, el central y acá es importante hacer una revisión de los volantes de primera línea”.

Al respecto, Maturana ingresó a otro detalle: el perfilamiento de los futbolistas a la hora de recibir la pelota, algo que debe corregirse en las formativas.

“Es muy importante el perfil porque ves el partido y el volante le da la pelota al volante de contención y no está perfilado, está de espaldas y toca para atrás, toca atrás y al final todo el mundo toca para atrás. Y cuando hablo de perfil, también de los delanteros: uno ve tres delanteros allá pero no están perfilados entonces no le podés hacer una filtración, no hacen un desmarque, está cada uno en su posición”.

Por eso, para Maturana “la posesión es buena si tiene progresión, sino es inútil. A no ser que juegues tratando de desarmar la estructura del equipo rival”.

Pacho contó que una vez lo llamaron de España porque el Barcelona de Pep Guardiola había superado el récord de pases que tenía la selección de Colombia que él dirigió. Un dato que nunca tuvo en cuenta, según dijo: “El rey, el adalid de la posesión es Guardiola, pero hace unos años tuvo una posesión del 87% y lo eliminaron de una competencia, un equipo de Segunda división le hizo un gol. Ahora Francia no es el de máxima posesión y es campeón del mundo; Argelia campeón de África y tiene un 34% de posesión; Portugal, 31% de posesión y es campeón de Europa. El otro es Catar, no llegó al 40% de posesión y es campeón de Asia. Entonces la posesión es muy bonita, llena el espacio de dialéctica, pero yo diría que no es lo máximo”, concluyó.

"En el fútbol de hoy todos corren, pero muchos no saben por qué lo hacen. Muchas veces la mejor jugada es quedarse parado”. (Maturana)

Entiende que la velocidad y el juego directo también pueden ser bonitos, pero que actualmente “la posesión está más fortalecida por la falta de conceptos físicos o técnicos de muchos equipos, porque como están de espaldas no tienen otra alternativa que tocarla para atrás, no tienen la posesión para progresar”.

Otro gran reto que tienen los entrenadores en la actualidad es encontrarle un lugar en el equipo al enganche, al antiguo número 10, al Pibe Valderrama de la selección de Maturana. “Cuando yo me crié a nosotros los defensas nos decían, cuando tengan problemas dénsela al 10 y se acaban los problemas”, recordó Pacho.

Y profundizó: “Ojalá que siempre esté ese jugador que quiere el balón. Si yo como volante estoy sudando sangre y la quito y se la entrego a otro que la vuelve a perder, no voy a tener tranquilidad, pero si se la entrego a alguien que siempre la va querer, la va a proteger y va a empezar a construir, es un alivio”, expresó.

Maturana definió a Valderrama como “el perfume del equipo” y no porque sea un caso aparte. “El colectivo debe entender que hay una persona que está en condiciones de hacer esa transición. El fútbol cambia y uno tiene que adaptarse, pero me parece que es importante tenerlo y si lo tengo lo pondría. En alguna ocasión alguien dijo que cuando un entrenador no le encuentra puesto a un jugador de esas características, probablemente el que sobra es el entrenador”.

Aclaró que si bien es un jugador que el entrenador no se puede dar el lujo de tenerlo afuera, “tampoco podés darte el lujo de que camine, porque hoy en el fútbol no se puede caminar, entonces más allá de ese jugador universal es cuestión de seducirlo y hacerle entender el juego a él y al grupo”, definió Maturana.

El ciclo de charlas de Audef que se pueden ver por Zoom y YouTube continuará el próximo jueves con la participación de Nery Pumpido y Ever Almeida, quienes disertarán sobre el mundo del arco y las tácticas defensivas.