Francisco Preve: “Las lanas Merino están hoy en valores casi pre pandemia”

Francisco Preve, integrante de MegaAgro, analizó el mercado lanero previo al inicio de una nueva zarfa de esquila y destacó el buen momento que están pasando las lanas finas.

¿Qué muestran los valores en el mercado lanero?

Para las Merino se han recuperado. Las lanas Merino están hoy en valores casi pre pandemia. Las lanas de menos de 19 micras están en valores por encima de los pre pandemia de enero y febrero de el año pasado. Entre 19 y 21 micras están casi igual, y por encima de 21 y 22 micras los valores están un poco por debajo, tanto a nivel nacional como internacional.

La demanda de lanas se ha centrado en las finas y superfinas.

Las certificaciones han tenido un rol muy importante, tanto las orgánicas como las RWS, que se han incrementado en la pandemia. Creo que esa es una tendencia mundial que vino para quedarse. Las lanas certificadas están obteniendo entre 30 y 50 centavos más que las no certificadas y se puede encontrar hasta US$ 1 de diferencia para lanas orgánicas del mismo micronaje.

¿Cómo se desarrollan las exportaciones uruguayas?

Desde Uruguay se está vendiendo mucha lana lavada y sucia. Los tops están un poco más relegados de los negocios internacionales. Los principales mercados siguen siendo China y Europa, donde aumentó la demanda.



¿Y los negocios por lanas medias?



Las lanas de 22 a 25 micras han tenido salidas con valores que han fluctuado ente US$ 3,50 y US$ 5,50. Lo que está con más dificultad es la lana Corriedale que está por encima de 26 micras, que tanto a nivel interno como a nivel externo tiene una bajísima demanda y eso se ve reflejado en los valores que en muy pocas oportunidades han podido superar los US$ 2,50.



¿Esa baja en la demanda es nueva?



Se ha acentuado mucho en las lanas gruesas durante la pandemia. Pre pandemia había demanda, con valores que fluctuaban entre US$ 2,50 y US$ 3,50 para lanas Corriedale y cuando arrancó bajó mucho. Hoy no hay una demanda del exterior y las compras son puntuales.

¿Cuáles son las perspectivas para el resto del año?

Están arrancando las esquilas preparto y con eso arranca una nueva zafra de lanas. Estamos con expectativas de que esta nueva zafra sea un poco mas fluida que la anterior, que podamos recuperar los valores y sobre todo que haya demanda en todos los micronajes y no como el 2020 que fue un año muy trancado y hasta ahora por cierto tipo de lanas hay demanda y luego no hay precio.