Cede el precio de la lana ante un incremento de la oferta

La última subasta de la temporada 2020/21 se realizó esta semana en Australia. Los precios se vieron afectados negativamente y se registraron pérdidas de valor de la lana en todos los sectores. Un aumento en la oferta alivió la presión de compra.

En la subasta del 30 de junio, el Indicador de Mercado del Este (IME) alcanzó los US$ 10,70 por kilo base limpia, 38 centavos o 3,4% menos que la semana pasada. Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 38% por encima.

Todos los tipos y descripciones de lanas en oferta bajaron sus valores con excepción de las lanas de 26 y 32 micras que permanecieron sin cambios. Las lanas finas y super finas (entre 16,5 y 21 micras) fueron las que más bajaron entre un 0,4% y 0,7% respecto a la semana pasada, las lanas de 28 y 30 micras bajaron entre 0,1% y 0,2%.

Pero respecto a fines de la zafra pasada las lanas finas fueron las que más subieron sus valores, con aumentos de 80 centavos para las de 16,5 micras y de 17 centavos para las de 21 micras. Mientras que las lanas de 28 y 30 micras bajaron entre 3 y 5 centavos y las de 32 micras subieron 12 centavos.

Estabilidad en el mercado local

El mercado local se mantiene estable. La demanda es continua para las lanas finas y superfinas (por debajo de las 21 micras) y se logra un diferencial de precio de hasta US$ 1,5 por kilo en los lotes certificados.

En lanas gruesas, el interés de la demanda es muy reducido y los negocios son puntuales. La semana pasada se realizaron negocios por lanas de 19 micras a US$ 8 y por lanas de 18,6 micras certificada RWS a US$ 9. Lanas de 20 micras con certificación se vendieron a US$ 7. Y los lotes de 21 micras con buen rendimiento grifa verde alcanzan los US$ 6. Las lanas por encima de 27 micras se colocaron en el entorno de los US$ 2,20.