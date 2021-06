Franquicias: las oportunidades del momento en Argentina

El 25% de comercios independientes cerraron definitivamente en Argentina, mientras que en el sistema de franquicias, conformado por 1.300 marcas y más de 36.000 puntos de venta, cerró un 15% y tuvo un incremento del 14,6% en cantidad de nuevas franquicias, según datos del departamento de investigación del Estudio Canudas, desde marzo de 2020 con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Para Marcelo Schijman, director de Franchising Company, fueron las fortalezas intrínsecas del sistema las que amortiguaron el golpe, pero fundamentalmente el trabajo en red y la rápida reacción de los franquiciantes que armaron comités de innovación con sus franquiciados para reinventarse.

“La pandemia demostró lo sólido que es el sistema cuando se trabaja en equipo; franquiciados, franquiciantes, pero también la Asociación Argentina de Marcas & Franquicias (AAMF) y el comité de consultores; todos funcionamos como una gran familia. Desde la consultora recomendamos tener siempre un fondo de resguardo para situaciones incontrolables como es la pandemia”, remarca.

Los consultores se animan a predecir cuáles serán las mejores franquicias para invertir y destacan a las digitales y las que Carlos Canudas define como Phigitales.

“Son las que elevan la experiencia de una marca fusionando las ventajas de los locales físicos con las del mundo digital”, explica.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en marzo del 2020 sólo el 33% de las empresas tenían canales de venta online, pero en abril pasado el porcentaje llegó a 48%.

Sin embargo, para Roberto Russo, director de la Guía Argentina de Franquicias (GAF), también los negocios tradicionales como supermercados, carnicerías, panaderías o servicios de sanitización y desinfección son rubros interesantes ya que con la pandemia evidenciaron su rol como esenciales.

“De todas maneras se espera que el sistema siga creciendo. Hay inversiones frenadas a la espera de que cambie el contexto. Seguramente habrá un efecto rebote”, opina.

Al toque

Los hermanos Juan y Florencia Rodríguez Bensi se sumaron al sistema de franquicias con Toque, una plataforma de venta online con envío a domicilio y seguimiento en tiempo real que lanzaron en 2019.

Actualmente trabajan con 160 comercios que van desde restaurantes, heladerías y cafeterías hasta farmacias, librerías y regalarías. Por ahora operan en Cipolleti (Río Negro), ciudad natal de los fundadores; General Roca, también en Río Negro y Neuquén, pero con las franquicias esperan una rápida expansión.

“Tanto la venta online como la última milla están creciendo exponencialmente en países desarrollados, y aquí hay aún muchas ciudades sin este servicio. Los cambios tecnológicos acelerados generaron comportamientos del consumo que llegaron para quedarse”, remarca Juan Rodríguez Bensi, quien cuenta con 35.000 usuarios.

Toque trabaja con repartidores independientes que utilizan sus propios vehículos y, como se trata de una franquicia digital, no es necesario invertir en un local. La inversión oscila entre los US$ 28.500 y US$ 55.500 e incluye kits para los toquers y comercios; campañas de marketing y capacitaciones.

El tiempo de recupero es de uno o dos año. “El ingreso de la empresa es la comisión que se cobra a los comercios que solicitan el servicio. Varían entre un 15% y un 25%”, explica el emprendedor.

Todos necesitan publicitar

Infopan, que vende espacios publicitarios en bolsas de papel para pan de panadería, logró reputación dentro del sistema de franquicias por su rápida expansión tanto a escala nacional como internacional. En una década abrieron 183 franquicias; 30 de ellas en Paraguay, Colombia y México.

Además, según la GAF, durante 2020 fueron la segunda franquicia que más creció en los últimos 12 meses con 92 nuevas apertura quedando detrás de Rapipago y delante de Grido Helados. Según Rodrigo Dos Santos, unos de sus socios fundadores, esto responde a que la publicidad es una necesidad genuina de las empresas: “Las empresas más que nunca necesitaron comunicar sus servicios y productos para recuperar los niveles de facturación o aprovechar la oportunidad de crecimiento”, explica.

Las bolsas de tienen impresas las publicidades de los auspiciantes y se reparten gratuitamente en las panaderías de cada barrio para asegurarle a los clientes Infopan llegar a la mesa de cada hogar de la zona geográfica de su interés. Por su parte, a las panaderías les ahorran los costos de inversión en bolsas a cambio de colaborar con donaciones para comedores infantiles.

Desde 2020, reinventados por la pandemia, crearon un portal web especializado en comercios zonales con delivery.

“Tenemos una demanda contrastante de franquicias por lo que en dos meses inauguraremos 15 más”, dice.

Para abrir una franquicia Infopan no es necesario invertir locales ni contratar empleados.

Esenciales y low cost

La cadena de panaderías Costumbres argentinas lanzó su versión Al paso. Este modelo, diseñado especialmente para quienes desean apostar a armar su propia pyme, promete una rentabilidad segura por una inversión de alrededor US$ 40 mil que incluye los costos de la puesta en marcha del local y requiere no más de seis empleados. Según su director general Ernesto San Martín, es un negocio fácil de operar.

“Decidimos lanzar este modelo como respuesta a las consultas que recibíamos de los inversores que fundamentalmente estaban centradas en el monto de inversión y rentabilidad. Analizamos cómo efectivizar una fórmula que responda a estos intereses y fue así que le dimos forma a Costumbres Argentinas Al Paso, una propuesta con una inversión baja, de fácil operación y rentable”, explica el ejecutivo quien lleva ya inauguradas 10 tiendas del nuevo modelo.

En breve desembarcaran en Córdoba, Chubut, Entre Ríos y en la ciudad de Mar del Plata. Hasta ahora, con su formato tradicional, están presentes con 70 locales en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Rosario.

Para fin de año estiman que inaugurarán alrededor de 30 tiendas más.

“Este año otorgamos la master franquicia para Uruguay y Chile, pero también contemplamos llegar a Estados Unidos y probablemente Europa”, adelanta. l