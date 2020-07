Fue condenado con 14 meses de prisión el recluso que intentó escapar por un túnel en el Penal de Libertad

La Justicia condenó al preso que construyó un túnel en el Penal de Libertad y que fue descubierto por las autoridades del Ministerio del Interior el martes 5 de mayo, informaron a El Observador fuentes judiciales.

El túnel fue hallado un mes después de que fuera trasladado a ese centro penitenciario el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, integrante de la banda de Los Cuinis –uno de los grupos criminales más poderosos del mundo–, quien fue a extraditado a Estados Unidos. Entonces, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, había asegurado que el agujero se encontraba en una celda que quedaba lejos de donde había sido ubicado el narco mexicano, por lo que se descartaba la hipótesis de que fuera un intento de fuga de González Valencia.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas, el autor del túnel –construido en el Celdario 2, conocido como la zona de La Piedra– es un delincuente con varios antecedentes penales que aún "sigue amenazando con fugarse".

El recluso fue denunciado por otro interno, que se contactó con los efectivos de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario, y fue imputado en una audiencia el 15 de junio a pedido de la fiscal de San José Nidia Morosini.

Tras un acuerdo con la defensa, el hombre fue condenado a 14 meses de prisión –que se agregan a la pena que ya estaba pagando en el penal–, acusado de un delito de autoevasión en grado de tentativa.

Según informó entonces Telenoche, la fosa tenía dos metros de ancho, y el túnel medía aproximadamente cuatro metros de largo. En su interior, las autoridades encontraron distintas herramientas –como un martillo y un taladro–, cables, y una escalera. En el operativo, se incautaron además dos celulares y una pieza de madera que simulaba ser un arma.

El boquete había sido descubierto debajo de un water. En su momento las autoridades sospecharon de que alguien estuviera intentando la fuga porque se rompió un caño que causó una inundación.

El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, dijo en una entrevista que concedió el 7 de mayo al programa Buen Día de Canal 4 que el túnel tenía una antigüedad de alrededor de dos años. "Es lo que nosotros calculamos, pero estaba muy bien camuflado. Estaba ubicado debajo de un inodoro", señaló.

"Si usted ve el inodoro, veía el agua servida y seguía de largo; no le daba ninguna sospecha, pero resulta que usted sacaba el inodoro y el balde, y ahí empezaba el túnel", siguió el jerarca, para quien "no había posibilidad" de que el delincuente lograra la fuga, debido a dificultades de "infraestructura" que el preso no había tenido en cuenta.

Para lograr llegar al exterior de la cárcel el túnel debía medir no menos de 200 metros, pero además debía atravesar una tierra que probablemente fuera a "desmoronarse" en determinado punto. "No tenía vida útil para fugarse", dijo el director del INR.