Fuentes apuntó alto: “Vamos a combatir de verdad a esos (hinchas) violentos”

El presidente de Nacional, José Fuentes, rechazó que hayan impregnado de grasa los tejidos y algunos paraavalanchas de la tribuna Héctor Scarone en la que estuvieron los hinchas de Peñarol el domingo en el Gran Parque Central, y puso particular énfasis en la importancia de terminar de expulsar del fútbol “a los 100 energúmenos” que protagonizaron los incidentes en el clásico Nacional-Peñarol.

En charla con 12 PM, de Azul FM, Fuentes dijo: “Cuando hablamos de las hinchadas, por 100 energúmenos que van y rompen todo, dejamos de valorar todo lo que hace la gente de bien, y quienes trabajan en forma honoraria en Nacional, como también, seguramente, en Peñarol. Por eso quiero detenerme en lo positivo. El operativo policial fue excelente”.

“No puede ocurrir que 100 personas mantuvieron parado el partido siete minutos”, cuando el clásico tuvo a “300 medios internacionales que transmitieron esto que ocurrió”.

Con relación a si en el futuro los clásicos se jugarán sin hinchas, como ocurre en Argentina, expresó: “Para que no se tome esa decisión hay detrás un hecho político de país, que nadie quiere dar ese paso de que jugar sin hinchas visitantes. Me consta el trabajo excelente que hicieron en el Ministerio del Interior. Lo que sucede es que si dejamos que 100 personas tengan en sus manos el éxito o no de un evento como el de ayer, mejor no hacerlo más. Me encanta jugar con público visitante, pero debemos tomar medidas más enérgicas para que no ocurra que rompan todo. Que pase una vez, vaya y pase, que ocurra dos, está bien. Pero esto va creciendo, porque no solo rompieron baños, también rompieron cámaras de reconocimiento fácil y un centro de energía que abastecía gran parte del Parque. Con esto que estoy diciendo, no hay mejores ni peores, porque mañana va a pasar del otro lado. Lo que si entiendo es que si vamos a seguir haciendo espectáculos con público visitante, me parece bárbaro, pero vamos a combatir de verdad a esos violentos”.

Sobre el episodio de la grasa en los tejidos y paraavalanchas de la tribuna visitante, rechazó lo que ocurrió, y apuntó: “El día anterior di la orden pintar algunas leyendas que podían ser agresivas para la hinchada que podía venir, en esa tribuna. Previmos todo. En el partido con Wanderers se produjo un problema y le dimos la razón. Por esa razón sustituimos baños químicos e hicimos más baños. Todo estaba previsto. El domingo de mañana, cuando llego, me informan sobre lo ocurrido. Me dijeron que no fue en todas los paravalanachas. No voy a justificar eso, tampoco que estaba todo engrasado. No era tampoco que se iban a caer o matar, porque ninguno se debe subir a esos lugares. Rechazo lo que sucedió”, y agregó que “no fue la intención de Nacional hacer eso”.

También dijo que por llevar el clásico al Parque Central, como informó Referí el club dejó de generar importantes ingresos.

“Por la seguridad y demás perdimos unos US$ 50.000 en el clásico, y además dejamos de ganar US$ 250.000 o US$ 300.000 si ese partido se hubiera jugado en el Estadio Centenario y tomo en cuenta los antecedentes en los clásico en el Estadio. Lo que ocurrió es que había en juego más que dinero, y la decisión que adoptamos de jugar el clásico en el Parque fue el reconocimiento a los socios, a los palquistas, a los butaquistas, quienes tuvieron paciencia de esperar cuando el estadio estaba cerrado y el reconocimiento al socio que paga la cuota”.