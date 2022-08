Fuentes: “El fútbol convierte a una persona inteligente en energúmeno en tres segundos”

El presidente de Nacional, José Fuentes, y el de Peñarol, Ignacio Ruglio, brindaron una entrevista juntos al programa Ciudad Viva de TV Ciudad este miércoles y hablaron de diferentes temas previos al clásico que se jugará el domingo 4 de setiembre a la hora 15.30 en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Luego de analizar que ambos tuvieron un recorrido político similar en sus clubes, como oposición, lo que les permitió coincidir en muchas oportunidades en diferentes espacios periodísticos, y que hoy los tiene a ambos en la presidencia de las instituciones grandes del fútbol uruguayo, abordaron el tema de la violencia.

Fuentes dijo sobre el tema: “El fútbol es muy heterogéneo. Hay gente que piensa y siente diferente. Si hay algo que aprendí es que el fútbol convierte una persona inteligente en energúmeno en tres segundos. Es muy difícil controlar eso. Y ninguno de los dos nos podemos comprometer a decirte que no va a seguir pasando”.

Ruglio agregó: “En reuniones en el Ministerio (del Interior) le hemos dicho al ministro y a autoridades, que no pretendan que nosotros, como dirigentes honorarios, arreglemos los problemas de la cultura y de la sociedad de este país. Si prendés el informativo y hay media hora de sicariato, violencia, ¿qué nos vienen a pedir a nosotros que trabajamos gratis de verdad? Y más de una vez hemos reaccionado no mal, pero sí fuerte cuando nosotros tenemos que hacer prácticamente que no haya líos en el fútbol. Para eso están ustedes que son rentados, les decimos. Nosotros podemos comprometernos a no dar entradas, a no generar puestos de trabajo dentro de la barrabrava, a no brindar estacionamientos para que tengan un negocio que los haga crecer. Pero de ahí a que la responsabilidad sea nuestra si pasa algo, no señores. Nosotros somos dirigentes de fútbol, tenemos que parar un equipo en la cancha, que la pasión funcione, pero no nos pongan como responsables de algo que tiene la sociedad y que vean que no es solo un tema del fútbol”.

Fuentes destacó la importancia de la obra que hace la Fundación de Nacional, que instaló una UTU en Los Céspedes, en tanto Ruglio apuntó al trabajo que buscan hacer con aquellos hinchas que ingresan a la lista negra, para que luego de cierto tiempo y determinadas acciones solidarias puedan volver al fútbol.

Diego Battiste

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Sobre las denuncias de género de los últimos tiempos, Ruglio comenzó explicando que están trabajando intensamente con una Comisión de Género y brindó algunos detalles de esas tareas que realizan, como por ejemplo, que "estudian por qué la organización Peñarol tiene un 97% de hombres y 3% de mujeres, estudia cómo igualar el salario de hombres y mujeres, cómo hacer crecer el 3%. ¿Por qué en un club de 50% hombres y 50% mujeres, trabajan 97% de hombres y 3% de mujeres?".

Luego llegó al tema de fondo sobre las denuncias de género que se encuentran en la órbita de la Justicia a los jugadores de Peñarol Walter Gargano y Lucas Viatri. "Nosotros no podemos condenar a un jugador si las pruebas no son contundentes o si no hay un veredicto legal, entre otras cosas porque el jugador nos puede iniciar un juicio porque puede argumentar que la Justicia no determinó nada", y apuntó que "además de la Justicia en el club se hace una investigación y si hay elementos, se toman decisiones".

Fuentes, por su parte, dijo que fue él quien ordenó dar marcha atrás la contratación de Diego García, quien tenía denuncias por violencia de género.