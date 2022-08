El jugador de la liga salteña que golpeó al futbolista que terminó en CTI le pidió perdón: "No era mi intención hacerlo"

Gonzalo Trindade, el futbolista que el pasado fin de semana le dio una patada en el pecho a Matías Sabarrós por el que debió ser internado en CTI, dijo este miércoles que irá a pedirle perdón a su colega.

"En cuanto pueda verlo iré a darle mis disculpas como se debe, de frente", según declaró en una cara en Facebook. "Sé que estuve mal, no era mi intención hacerlo", dijo.

SALTO #futbolbrutal

Patada en el pecho dejó a futbolista en CTI con varios órganos comprometidos

Matías Sabarrós recibió un fuerte golpe en un partido de la liga local de Salto; fue trasladado a un centro de salud donde permanece internado. pic.twitter.com/vnEvGEk6C5 — Miguel Rodriguez (@drywall2016) August 23, 2022

Trindade agregó: "No es un buen momento para mí ni para mi familia por lo que dicen y ni para la familia de él".

"No fue mi intención hacerle daño y no tengo nada contra él ni contra nadie. Solamente se me fue la mano", indicó. Dijo que el episodio fue "algo del partido" y no quería hacer lo que sucedió. "Me arrepiento por lo que hice".

"Espero que se recupere pronto", manifestó.

El padre del futbolista, José Luis Sabarrós -exgerente de la Liga Salteña-, dijo este martes a Telemundo que su hijo sufrió un golpe que "le partió el riñón" y "su situación es muy crítica", indicó.