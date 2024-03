Furia reveló su táctica para desgastar psicológicamente a sus compañeros en GH

A medida que avanza el juego en Gran Hermano 2023, los concursantes con más probabilidades de llegar lejos en el programa comienzan a discutir estrategias con mayor frecuencia. Juliana "Furia" Scaglione, una de las participantes más polémicas, reveló su enfoque al interactuar con algunos compañeros, una táctica que podría no beneficiar su reputación como siempre lo hizo.

Durante una conversación en el patio con Florencia Regidor, la instructora deportiva admitió que descubrió cómo "jugar con la psicología" de los demás dentro del reality.

"Me hago la enojada dos horas y después vengo y me cago de risa. Y vos me decís, ‘¿qué te pasa pelotuda? Que si en media hora me estuviste tratando mal. Bueno, también es medio jugar con la psicología del jugador. ¿Qué pasa? No todos hacen eso, ni todos tienen las ganas. Hay gente que es normal y que no le gusta ir desde ese lado", argumentó.

Furia GH

Con estas tácticas, Furia afirmó que puede hacer sentir vulnerable a otros participantes. "Me di cuenta que puedo desestabilizar gente y lo aprendí ahora", enfatizó.

La doble de riesgo mencionó lo sucedido con Leandro "Licha" Navarro, quien se fue cuando ella comenzó a distanciarse de él. "A la gente con la que estoy, la remotivo. Si me voy de ese lado, los hago morir. Entonces, bueno, si tengo que sacar jugadores, listo, me voy alejando. No lo hago de maldad, lo hago porque tengo un poder. Es algo que me dio la vida. Yo soy energía", subrayó.