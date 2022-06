Fútbol femenino: el Campeonato Uruguayo 2022 se postergó por segunda vez y las jugadoras alzaron la voz

El Campeonato Uruguayo de Primera división del fútbol femenino comenzará el próximo fin de semana, según se informó a Referí desde la comisión de fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). También se iniciarán los torneos de juveniles en las categorías Sub 19, Sub 16 y Sub 14.

El inicio de la temporada 2022 ya tuvo dos postergaciones. Estaba previsto empezar el 18 de junio y se aplazó una semana (para el sábado 25 de junio) a pedido del Consejo de Liga.

Las solicitudes fueron de Danubio y Liverpool, a fin de completar sus planteles. El franjeado descendió para esta temporada, pero continuará en Primera debido a que San José FC renunció a participar.

Sin embargo, tampoco empezó el sábado pasado. Desde la AUF se informó a Referí que el inicio del campeonato se postergó con el fin de apoyar y acompañar a la selección que jugó el fin de semana dos partidos contra Bolivia en el Estadio Centenario, en la despedida antes de la Copa América que se desarrollará en Colombia a partir del 8 de julio. En el primer partido ganaron 5-0 y en el segundo, este domingo, 7-0.

Las jugadoras de la selección se concentraron desde el miércoles 22 al domingo 26 de junio por la tarde.

@AUFfemenino

Uruguay frente a Bolivia

En una publicación del 10 de junio la AUF había informado lo siguiente: "A diferencia de años anteriores el campeonato no tendrá parate por compromisos internacionales de las selecciones femeninas, con el agregado que aquellas instituciones que aporten 4 o más futbolistas a la selección, pueden adelantar o postergar sus partidos".

En la temporada pasada el torneo se detuvo en dos oportunidades, una de ellas debido a la preparación y participación de la Sub 20 en el Sudamericano. Lucía Martínez, integrante de la comisión de fútbol femenino, dijo a Referí que la idea del año pasado fue "que todos los equipos pudieran competir en igualdad de condiciones".

Indicó que en esta oportunidad no se va a detener el campeonato uruguayo por la participación de Uruguay en la Copa América; a los sumo se fijarán horarios que no coincidan con encuentros de la selección.

Y en caso de que se posterguen partidos el fin de semana, se intentará fijarlos entre semana: "La idea es profesionalizar la actividad, pero no siempre es posible porque hay jugadoras que estudian y trabajan, y es difícil encontrar el equilibrio", expresó Martínez.

Malestar de las jugadoras

Luego de la última postergación del comienzo del campeonato, algunas futbolistas criticaron la decisión.

Valeria Colman, capitana de Nacional, escribió en Twitter: "La Tercera salió campeona del Apertura. Nosotras no comenzamos el campeonato y de los campeonatos juveniles femeninos ni miras!! Solo son pura imágenes para las redes, nada de armar una buena liga mayor y menos juveniles!".

También Sofía Oxandabarat, goleadora y referente del último campeón Defensor Sporting, publicó su molestia en redes sociales. "Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que ir todos a apoyar a la selección y no se tenían que fijar partidos a esa hora. Pero mas vale digan la verdad de por qué no arranca el campeonato, sino están demostrando que no pueden organizar cinco partidos entre sábado y domingo de mañana. Estas cosas no ayudan en nada al crecimiento del fútbol femenino".

Carlos Pazos

Clásico en el Parque Central

Oxandabarat agregó en su hilo de Twitter: "Llevando esto al masculino, ¿se imaginan que esto pueda pasar? La divisional B no juega un partido oficial desde diciembre. Los equipos hace meses están entrenando sin saber cuándo arranca el campeonato. La A no juega hace más de un mes y nos postergan el inicio todas las semanas. Es una tomada de pelo para las jugadoras y para la planificación que hacen los equipos. Me van a decir que no sabían que jugaba la selección este finde? No previeron esto antes? No confirmen algo si después van a dar marcha atrás. Es un poquito de organización, nada más".

Luego, finalizó: "Sean claros y dejen de jugar con la ilusión de las jugadoras".

Juliana Castro, delantera de Defensor también se quejó: "Lamentable la organización que tenemos, una falta de respeto para todas las que salimos día a día para que este deporte siga creciendo. Para los clubes que llevan acabo sus planificaciones y para nosotras jugadoras que no sabemos cuándo jugamos. Hasta cuando vamos a seguir así?".

Cómo se juega

El Campeonato Uruguayo de 2022 comenzará con la disputa del Torneo Apertura, que se jugará en formato todos contra todos a una rueda y el equipo que sume la mayor cantidad de puntos se consagrará campeón.

En caso de igualdad de puntos en la primera posición se disputará una final para dirimir el ganador; si los equipos igualados en puntos son tres o más, jugarán el partido definitorio los dos de mejor diferencia de gol.

Diego Battiste

Incidencia del partido entre Defensor y Nacional

El Clausura empezará apenas se defina el Apertura con el mismo sistema. Ambos puntos sumarán para la Tabla Anual.

Defensor Sporting, último campeón, debutará contra River Plate, mientras que el clásico Nacional-Peñarol se jugará en la fecha 7, según el calendario que se sorteó el lunes 13 en la sala de asambleas de la AUF.

Calendario de Primera