Fútbolx100 Femenino: Diego Testas fue elegido el Mejor Entrenador del Campeonato Uruguayo 2022

Durante varios años Diego Testas entrenó a equipos masculinos en divisiones juveniles y en Primera, hasta que en 2019 llegó a Nacional para dirigir en el fútbol femenino. Un cambio que le impactó al principio, pero después le ayudó a crecer. Con las tricolores ganó el Campeonato Uruguayo 2020 y repitió el título en 2022 -de punta a punta- con el premio extra este año de haber sido elegido el Mejor Entrenador en la encuesta Fútbolx100 Femenino.

“El logro personal en definitiva me lo otorga el resto del cuerpo técnico porque es un trabajo en conjunto que hacemos. Les agradezco a ellos y sobre todo a las jugadoras que son las que llevan adelante nuestra propuesta. Sin ellas que son las intérpretes, no se podría lograr lo que se logró, que fue un campeonato jugando muy bien. El equipo deleitaba a la gente que iba a los partidos y no hubo ninguno que no fuéramos superiores a los rivales, y eso tiene mucho que ver con la predisposición y la confianza que tuvieron las jugadoras en nuestro modelo de juego”, destacó Testas durante la charla con Referí.

Leonardo Carreño

El mejor DT de 2022 dando indicaciones durante un partido

El título le permite a Nacional volver a competir en la Copa Libertadores Femenina después de la campaña histórica que desarrolló en la Copa Libertadores 2021, en la que logró el cuarto puesto.

Testas es entrenador con Licencia Pro (habilita a dirigir a equipos profesionales en Primera división) y comenzó dirigiendo en la Sexta y Séptima de Rampla Juniors masculino. Entre sus primeros jugadores tuvo a Camilo Cándido, ahora lateral izquierdo de Nacional. Luego fue ayudante de Carlos Rodao en el primer equipo de Huracán del Paso de la Arena, que perdió el ascenso a Primera por penales en 2012 frente a Progreso.

El mismo equipo de La Teja que luego los contrató para el Clausura 2013. Más adelante, Diego fue ayudante técnico de Raúl Möller en El Tanque Sisley en dos temporadas distintas. Allí conoció a Javier Noble, actual preparador físico y coordinador del fútbol femenino de Nacional. Noble, junto a Jorge Seré, lo invitaron en 2019 a incursionar por primera vez en el fútbol de mujeres.

Un cambio radical

“Uno se imagina un montón de cosas, pero el cambio más rotundo es el de pasar de un ámbito súper profesional a un ámbito muy amateur. Sobre todo, el impacto mayor fue cuando asumimos. A partir de ahí empezamos un proceso, ayudado por el club, y por algunos actores que fueron muy importantes, Iván Alonso, Jorge Giordano, en la evolución y crecimiento del fútbol femenino en Nacional. Hoy podemos decir que estamos en un nivel muy profesional y parecido en algunas cosas a lo que es el fútbol masculino, en condiciones que nos brinda el club, infraestructura, profesionales trabajando alrededor del primer equipo y de las juveniles. Ya no sentimos tanta diferencia como en aquel primer año”, destacó el entrenador.

El salto también surgió a nivel personal, en el trato con las jugadoras. “Pero no fue porque ellas lo exigieran, sino porque uno se preocupa más por cómo expresarse, cómo dirigirse a las futbolistas. Es algo que me ha hecho crecer, porque en definitiva no es que esté bien lo otro, muchas veces apelamos a motivación de un punto de vista que no es necesaria y ellas nos han ayudado a crecer, nos expresamos de mejor manera, hablamos mucho más del juego, de lo táctico, de otras cosas que se hablan en el fútbol masculino cuando no vienen bien los resultados y se apela más a lo emocional. Acá se habla mucho más del juego, de una mejor manera y es en lo que nos hemos acomodado un poquito. Después hemos intentado sostener la dinámica, el modelo de trabajo de lo que es el fútbol profesional y nos ha ido muy bien”, destacó.

Inés Guimaraens

Testas dirige en Nacional desde 2019

Tácticamente el equipo creció en los últimos años y se adaptó a la idea del cuerpo técnico: “El primer año costó imponer de una vez por todas nuestra idea de juego, nuestro modelo de trabajo. Fue una etapa de transición, pero una vez que en 2020 contamos con infraestructura del club al 100%, una cancha en Los Céspedes para uso exclusivo del fútbol femenino, un gimnasio y vestuarios exclusivos, y además poder utilizar el resto de las instalaciones del club, nos dio un respaldo para poner nuestra impronta y hacer un entrenamiento 100% profesional. A partir de ahí pudimos proyectar nuestra idea de juego de una mejor manera y se adaptaron muy bien. No tenemos un sistema que sea muy fácil de jugar, incluso en el fútbol masculino cuesta muchísimo jugar con línea de tres, pero ellas lo hacen de una manera excepcional”.

Falta competencia

Uno de los aspectos a mejorar en el fútbol femenino es repetido por las y los protagonistas de esta rama. “Falta más competencia a nivel local, que sea más equilibrada, que haya más partidos donde los equipos crezcan. También pasa en el fútbol argentino, en el colombiano, donde hay tres o cuatro equipos que están por encima de la media y el resto la viene peleando de atrás. De cualquier manera este año se niveló un poquito más, los que ‘terceriaban’ eran Liverpool o Defensor y ahora se metió Wanderers, que tuvo un crecimiento importante en su primer año en Primera división. Eso ayuda a levantar el nivel de todos los equipos. Nos falta mejor competencia y más partidos a nivel local”.

Como ejemplo, cuando Nacional fue a competir en la Copa Libertadores llegó con seis partidos en el año, mientras que los conjuntos brasileños tenían más de 40. “A la hora de jugar mano a mano contra ellos te pasa factura”, reconoció Testas.

Leonardo Carreño

En 2022 Nacional se coronó campeón uruguayo de punta a punta

El entrenador también destacó el crecimiento de público que tuvo el fútbol de mujeres y especialmente Nacional.

“De a poco hemos ido ganando público genuino. A Nacional lo acompañó mucho la gente, el hincha después de esa Copa Libertadores se amalgamó con el equipo y de a poquito va gente que no tiene nada que ver con las jugadoras. Antes iban los familiares, amigos, pero hoy va gente que las conoce por las redes, le piden autógrafos, pero no personalmente y es público que de poquito hemos ido ganando”, indicó.

A fines de 2021, cuando aún no había terminado el campeonato de ese año, Nacional sufrió la baja de nueve jugadoras de su plantel principal que reglamentariamente no pudo sustituir contratando de otros clubes, por lo que tuvo que apelar a sus divisiones menores. “Aceleramos el proceso de algunas juveniles y muchas de ellas se instalaron en Primera división. Da pena pensar que si hubiéramos mantenido el plantel hoy estaríamos festejando el tricampeonato, pero son cosas del fútbol y hay que seguir apuntando a ese crecimiento”.

Diego Testas tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre con Nacional y su idea es continuar en club.

“Nos entusiasma mucho volver a competir a nivel internacional y a mejorar ese cuarto puesto de la Copa y sostener el campeonato Uruguayo, que es algo que no hemos podido hacer”, expresó el mejor DT del último torneo.