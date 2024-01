Gabriel Calderón: “Me gustaría pensar que fui el director de una camada genial de actores y actrices”

Este año Gabriel Calderón comienza su último año como director de la Comedia Nacional, cumpliendo así su ciclo de tres años al frente de la institución. En ese periodo, el dramaturgo amplió el elenco, estrenó versiones frescas de clásicos como Edipo Rey con funciones agotadas y terminó por consolidar a una nueva generación del teatro nacional. Y así quiere que recuerden su legado.

Para 2024 tiene planes ambiciosos, como colaborar con el artista Pablo Atchugarry en la escenografía de una de las obras de esta temporada, que anunciarán en febrero. En conversación con El Observador reflexionó sobre la popularidad de las obras de la Comedia Nacional, el presupuesto que se destina a la cultura y el éxito del actor uruguayo Enzo Vogrincic, protagonista de La sociedad de la nieve, de J.A Bayona.

Este es tu último año como director de la Comedia Nacional. ¿Pensás en tu legado?

No pienso mucho en lo que va a quedar. Sobre todo no le dedico mucho pensamiento porque no es muy útil para el día a día pensar lo que va a pasar después mientras necesito resolver el hoy. Parafraseando a mi maestro Levón Burunsuzián, después están las pequeñas ambiciones y miserias personales de pensar qué se dirá de mí cuando me vaya. A mí me gustaría pensar que fui el director de una camada genial de actores y actrices. Eso sí me da entusiasmo. Casi que la gente se olvide que fui director de la Comedia Nacional y alguien se lo encuentre como una nota al pie de página cuando va a ver un actor o una actriz que le gusta. Uruguay tiene una fortaleza gigante en los actores y las actrices. Lo vemos en el cine, lo vemos en las salas de teatro, lo vemos en la Comedia Nacional. Y eso es lo que mantiene mi amor encendido por este trabajo.

Algo memorable de tu gestión fue la avidez que generó por clásicos, con funciones agotadas. ¿Fue una sorpresa que el público general se interesara tanto?

Esa es, en realidad, la punta del iceberg, es la muestra de algo que se venía gestando en muchos espacios. Hago teatro hace 20 años y ver las salas llenas ha sido usual. Hace tiempo que estoy tratando de derribar un mito que siempre escuché: que la gente no va al teatro. Pero en este país va muchísimo al teatro. A todos aquellos que por determinada razón no se han acercado todavía, por favor vengan porque se están perdiendo un gran momento del Teatro Nacional tanto en la Comedia Nacional como en los teatros independientes.

Enzo Vogrincic, protagonista de La sociedad de la nieve, es egresado de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), al igual que Gustavo Saffores. ¿Creés que esta visibilidad puede darle un impulso a estas instituciones para conseguir mayor financiación?

Tanto lo que pasa con el cine nacional, lo que está sucediendo con Enzo protagonizando La sociedad de la nieve, como los teatros llenos, tiene que ver con instituciones como la Comedia Nacional, que tiene 76 años, al igual que la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y la EMAD. Lo que hay que hacer es darles visibilidad para que la sociedad, cuando se ponga orgullosa por una película uruguaya, por una obra o por una sala llena, se ponga orgullosa también por las instituciones que permitieron esa realidad. Y cuando demos las peleas por presupuesto tengamos presente el orgullo que nos dio. Todos estamos de acuerdo en que hay que verter recursos para la educación y para la salud. El arte, la cultura de un país, de una ciudad, están en el mismo nivel. A veces lo hacemos muy claro cuando es popular, que se defiende solo. Es decir, por supuesto que hay que poner recursos en el carnaval o en el Día del Patrimonio, pero se sostienen solos ya. Hay que tener mucho cuidado y mucho detenimiento en aquellas pequeñas culturas que no se defienden solas y que hay que proteger porque hay un grupo que aunque no sea masivo, las disfruta. Las enormes minorías conforman una cultura. El teatro, que está destinado a ser pequeño, porque en una sala entran máximo 1.200, 2.000 personas en el teatro más grande, pero después son pequeños movimientos de 100 y 200 personas. En estos momentos la visibilidad de La sociedad de la nieve es bello recordar de dónde sale. Estamos en Punta del Este, Maldonado tiene grandes grupos de teatro, bellas salitas que hay que cuidar, la Casa de la Cultura, aquí se hace teatro todo el año. Si no pueden venir a ver la Comedia Nacional, vayan en algún momento a la Casa de la Cultura. Eso es parte del amor que tenemos que alimentar, como en una pareja.