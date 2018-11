García a Vázquez: "En mi patria las leyes se manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución"

El expresidente peruano Alan García solicitó asilo político a Uruguay porque considera que la investigación del caso Odebretch por la que está siendo indagado, se enmarca en una “guerra por copar las instituciones y la Fiscalía de la Nación ha creado un clima de indefensión jurídica, donde ni la verdad ni la ausencia de pruebas valen ante el afán de usar los procedimiento investigatorios extremando abusivamente sus ilícitas atribuciones”. En una carta enviada al presidente de la República, Tabaré Vázquez, García relata su visión sobre la causa judicial e indica que en medio de la investigación “se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos del gobierno”.

“Hoy, una vez más, en mi patria, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución. Estallado el escándalo Odebrecht, como en otros países, se iniciaron las investigaciones, y con ellas se descubrieron y probaron grandes sobornos”, escribió y mencionó los casos del expresidente Alejandro Toledo, del también exmandatario Ollanta Humala y “el descubrimiento de supuestos servicios financieros prestados por Pedro Pablo Kuczynski a la empresa Odebrecht para sus negocios en el Perú” .

“Toda la atención fue puesta en mí, a la espera de que, las delaciones acordadas entre la empresa y la Fiscalía de la Nación del Perú, arrojaran alguna prueba de pago o soborno. Pero por el contrario, en todas sus declaraciones durante dos años y bajo juramento, tanto Marcelo Odebrecht como sus más altos funcionarios, reiteraron: ‘Jamás se habló con Alan Garcia de nada ilícito’ y jamás mencionaron, como en todos los otros casos, montos, números de cuentas, lugares o conversaciones. Todo ello a pesar de las especulaciones gratuitas o rumores que los adversarios y los agentes del gobierno difundieron. No existe pues ni una sola declaración, delación o prueba de ilícito, mencionados por ningún declarante peruano o brasilero”, afirma el expresidente García en la carta al mandatario uruguayo, divulgada en la cuenta de Twitter de Apra, su agrupación política.

Presidente ALAN GARCIA @AlanGarciaPeru : Se ha instaurado un regimen de persecución política. CARTA DEL PRESIDENTE GARCÍA A TABARÉ VASQUEZ, PRESIDENTE DE URUGUAY, donde explica las razones para la solicitud de asilo. político. pic.twitter.com/j9A7CpwrI1 — apra internacional (@apraint) November 18, 2018

“Señor presidente: yo he sabido afrontar dentro de las leyes todas las acusaciones o especulaciones y ya en una ocasión la Corte Suprema del Perú, en última instancia, me exoneró de todas ellas en enero de 1992 pero, destituida esa Corte por el Golpe de Estado de ese año, y acosado por los golpistas fui protegido por Colombia, Patria de las Leyes. Pero hoy, la situación es similar, como se irá conociendo paulatinamente”, indica y agrega: “Por tal causa, como presidente electo en dos ocasiones y defensor de las libertades democráticas, me dirijo a usted para solicitar la protección de la República Oriental del Uruguay, hasta que cese el clima de persecución política existente en mi país”.