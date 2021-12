Gary Kagelmacher, el Abuelo de Los Aromos y el espejo en el que se mira el nuevo Peñarol

El primer día que Kevin Dawson lo bautizó como Abuelo en Los Aromos, no le gustó. Al segundo menos. Cuando se enteró su esposa, lo acompañó con el gesto de desaprobación.

Finalmente, unos días después, cuando Damián Musto insistió con el apodo no tuvo más opción que empezar a resignarse y aceptarlo, pero no porque represente un desprestigio para el futbolista sino porque entendió que la expresión de cariño de sus compañeros reflejaban un reconocimiento a su conducta y profesionalismo.

Gary Kagelmacher entiende el fútbol profesional desde un lugar que en Uruguay se puede concebir como extraño. Se duerme temprano, se cuida al límite en la alimentación. No le gusta salir. Estira todo el día. Entrena en Los Aromos y fuera de las instalaciones del club porque no le gusta dar ventajas en la preparación. Cuida el descanso como el elemento más valioso de su recuperación. Vive el fútbol con pasión, lo disfruta con emoción, y asume que su cuerpo es una máquina a la que debe atender todos los días para mantenerla en un nivel que le permita seguir en la elite. Así, a los 33 años y en plena vigencia deportiva, Gary Kagelmacher fue elegido en la encuesta Fútbolx100 que organiza El Observador como el Mejor Defensa del Campeonato Uruguayo 2021.

Aunque le digan Abuelo –porque se acuesta temprano y se levanta a pegar un grito, de noche, en el pasillo de las habitaciones de la concentración de Los Aromos cuando los más jóvenes están ruidosos y no lo dejan descansar, y a las 8.30 está desayunando todos los días, mientras el resto duerme–, se convirtió en un ejemplo para este Peñarol de la transformación futbolística bajo el proyecto deportivo de Mauricio Larriera y el plan maestro de Pablo Bengoechea, que tiene en Kagelmacher el pilar que el club plantó en la defensa para que los jóvenes aprendan sobre lo que es ser un futbolista profesional.

Pablo Porciúncula / AFP

Kagelmacher, gol en el área rival

“Les explico a los más jóvenes la importancia de cuidar el físico, con descanso, alimentación y entrenamiento, porque eso es todo en nuestra carrera. Se los digo porque lo entiendo así. Mirá... hacé este ejercicio: si das ventajas con lesiones porque te cuidás mal, te perdés un partido, y eso puede derivar en que quedes afuera dos o tres más, porque el fútbol son momentos y el entrenador aprovecha lo mejor de cada jugador. Si vos parás, habrá otro. Dar continuidad a tu participación no tiene precio, porque si un jugador anda bien y es regular son elementos que los entrenadores valoran”, puntualiza.

Kagelmacher llegó en enero 2020 con Diego Forlán. El exentrenador lo eligió por la personalidad que le da a la zona defensiva, la seguridad para salir jugando y la capacidad para ganar en el juego aéreo y en los duelos individuales. Esos atributos fueron los que finalmente un año después lo consagraron como el mejor del fútbol uruguayo.

El zaguero que se formó en Danubio, emigró a los 20 años a Europa. Cumplió el sueño de jugar en Real Madrid y construyó una carrera destacada en el Viejo Mundo, antes de volver a Montevideo 13 años después para defender a Peñarol.

Se metió en el alma de este equipo de Peñarol. Interpretó la idea de Larriera y se enamoró del juego.

“Da orgullo ver la forma en que jugamos, convertir los goles que logramos y ser la defensa menos vencida”, resume.

Peñarol recibió 21 goles en el Uruguayo, y tuvo la valla menos vencida en 30 partidos.

Diego Battiste Los clásicos: siempre rinde a nivel

En tiempos de pandemia de covid-19, los calendarios sufrieron alteraciones y los futbolistas vieron recargada su actividad, Kagelmacher jugó 54 partidos en los 12 meses de 2021 (13 de la temporada 2020 y 41 de 2021), y anotó tres goles. Lo define como un año redondo, lleno de emociones y de logros, por su conquista individual y las colectivas con el equipo, el Clausura, la Anual, el Uruguayo, llegar hasta semifinales de la Sudamericana y dejar afuera a Nacional del torneo de Conmebol, apunta.

En los aurinegros descubrió un vínculo con el club que alimenta desde un lugar especial y que nació desde el compromiso, al que respondió con pruebas de fuego. En enero de 2020 el fútbol profesional lo puso en una situación extrema. Recibió un ofrecimiento de Nacional de Medellín que le movió el piso económicamente, por la propuesta y la extensión del contrato. Sin embargo, miró a los costados y entendió, que, aunque los números lo sedujeran, no era el momento.

“¿Qué me retuvo? Entendí a Peñarol que no quería que me fuera, porque estaba en un cambio de directiva, que no podía dejar ir a un titular y que no era el momento para salir. No le podía hacer eso al club, al que aprendí a querer y con el que tengo un agradecimiento especial. La charla con Nacho (Ruglio, presidente del club) cara a cara fue muy productiva”, apuntó sobre lo que ocurrió en enero de este año.

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Anticipo y salida

En junio, su calidad futbolística volvió a tentar a equipos del exterior. Se abrió el mercado de pases y otra vez sonó el teléfono. De Bélgica, donde dejó un sello de calidad. “El contrato que me planteaban era bueno y extenso, pero tampoco era momento para irme. Estaba en el debe con Peñarol, quería ser campeón, y el club me planteó extender el vínculo y un proyecto con una carga de responsabilidad como uno de los jugadores a los que apostaban”.

Ruglio lo convenció. Kagelmacher entendió que su lugar en el mundo es en este Peñarol, en el que quiere construir algo más que todo lo que disfrutó en 2021 y se aferra al desafío de los aurinegros con la ilusión de avanzar en el terreno fértil del fútbol que impulsa Larriera y enseñando a los jóvenes cuál es el camino del futbolista profesional.