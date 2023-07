Gaspar Valverde habló sobre sus problemas de salud mental de los últimos meses: "Caí en un pozo"

El comunicador televisivo Gaspar Valverde se refirió a los problemas de salud mental que sufrió en los últimos meses a raíz de la muerte de su padre, su separación con Karina Vignola y el juicio que acarrea con Álvaro Navia por Polémica en el Bar.

"Ha sido un proceso duro primero por lo que viví en televisión con una persona a la que yo quería mucho, pero él no respetó ese cariño, ni honró la amistad. Después vino el fallecimiento de mi padre, que en 10 días se lo llevó un cáncer en el hígado. No entendía nada. Esa nueva situación laboral y emocional seguramente influyó para que las cosas con Karina fueran empeorando y viene luego la separación", contó en una entrevista con Sábado Show.

"Caí en un pozo, quizás para algunas personalidades más fuertes sea más fácil pero a quienes somos naturalmente melancólicos nos cuesta un poco más salir del bajón. Me tocó estar un poco bajoneado y triste, pero ya pasó, ahora me planto para mirar hacia adelante y volver a hacer lo que me gusta y me motive", señaló en la previa de volver a la televisión con GPS Misión Gaspar en la pantalla de VTV.

Al haber sufrido estas dificultades, Valverde habló sobre la importancia de pedir ayuda. "Ante una situación depresiva o de ataques de pánico, como también me sucedió, hay que buscar ayuda. Es importante acudir a un psicólogo o a un psiquiatra para charlar, contarle tu bajón porque no es más que eso, un bajón del que se puede salir, por más que por momentos no se ve la salida. Quedarse en la cama no es el camino, más allá de que muchas veces las sábanas te atrapan. Hay que levantarse y ponerse en mano de quienes están preparados para ayudarnos en estos casos", aseveró.

También volvió a referirse al calcinoma que tuvo hace unos meses y que derivó en una operación en la que terminó con 18 puntos en la nariz. "En la nariz me salió una especie de lunar. No le di mucha importancia. Luego empezó a adquirir relieve; me lo sacaba pero luego crecía nuevamente. Cuando fui a consultar, me hicieron estudios y se determinó que tenía un carcinoma maligno. Hubo que operar y me dieron 18 puntos en la cara", sostuvo.