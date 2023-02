Moré y Gaspar Valverde presentaron una demanda al Ministerio de Trabajo por haberes impagos: "No sabemos cómo hacer para cobrar"

El actor y comunicador Robert Moré, junto a sus colegas Gaspar Valverde y Karina Vignola, presentó una demanda en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra un productor de medios por haberes impagos.

La noticia se conoció el pasado jueves a través de la cuenta de Twitter de Moré, que publicó la situación en un mensaje en donde asegura que está sorprendido por la situación y que nunca le pasó algo similar.

Tengo 53, trabajo desde los 16, hice infinidad de cosas hasta ser un profesional en el abigeato avícola.

Y hoy llegó debutar para reclamar haberes impagos. Nunca creí que me fuera a pasar.

En el ministerio tampoco creían que yo trabajara, pero bueno, me atendieron igual. pic.twitter.com/1rHAIWRCRN — robert moré (@robertmoreactor) February 9, 2023

"Tengo 53, trabajo desde los 16, hice infinidad de cosas hasta ser un profesional en el abigeato avícola. Y hoy llegó debutar para reclamar haberes impagos. Nunca creí que me fuera a pasar. En el ministerio tampoco creían que yo trabajara, pero bueno, me atendieron igual", escribió el actor y, entre otras apariciones en televisión, expanelista de Polémica en el bar.

Consultado por El Observador, Moré explicó que los haberes impagos refieren a la participación de los tres comunicadores en el programa Noche D10, que se emite por Radio Nacional y una señal de DirectTV.

"Nosotros hicimos Noche D10, que es un programa que hace años que existe y que tiene muchas demandas y gente que pasó porque su productor, Luis Betarte, no paga. Nosotros arrancamos el ciclo con Karina y Gaspar y ya el primer mes nos pagó sin IVA. No pudimos facturar porque no tenía plata para el IVA. El segundo mes lo mismo, el tercer mes ya no nos pagó y a mediados de diciembre, como no pagaba noviembre, dejamos de ir", dijo Moré.

El actor agregó que también se les debe una semana de grabación fuera de estudio, algo que estaba estipulado por contrato que se pagaba aparte.

"Nos debe, nos promete fechas y no cumple. Hicimos un acuerdo para que se nos pagara el 30 de diciembre y no pagó; tampoco el 10, el 20, el 30 de enero. Ahora fui al ministerio y contratamos abogados para iniciar acciones judiciales, porque no nos queda otra, porque no hay voluntad de pago", agregó.

"No es la primera vez que me pasa que un proyecto anda mal, que se complica y me quedan debiendo, pero te dicen para arreglar un plan de pago y se hace. Terminás cobrando porque somos todos trabajadores. Acá no hay esa voluntad. Es terrible, pero estamos en esa y no tenemos solución. No sabemos cómo hacer para cobrar. Hay una larga lista de gente a la que se le quedó debiendo plata. Muchos que pasaron por ahí nos han dicho 'están en el horno, no van a cobrar nunca'", concluyó Moré.

Este lunes, Moré volvió a publicar un mensaje sobre el tema en sus redes, apuntando directamente al productor.