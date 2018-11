General Motors cerrará siete fábricas y Trump la critica duramente

General Motors (GM) cerrará siete plantas de producción en todo el mundo y eliminará varios modelos de berlinas en Norteamérica, lo que afectará de forma directa a al menos 14.500 trabajadores, en unas medidas que calificó de necesarias para garantizar su futuro. La empresa informó de la próxima la clausura de tres plantas de montaje en Norteamérica (la canadiense de Oshawa, y las estadounidenses de Detroit-Hamtramck y Lordstown) y de dos de producción de motores y transmisiones en Estados Unidos (Baltimore y Warren). Aunque esas cinco plantas no cerrarán técnicamente, durante 2019 cesarán su actividad y no se les asignará producción.

GM no precisó en su comunicado si parte de los 14.500 empleados afectados de esas factorías de Norteamérica podrán permanecer en la compañía en otras plantas de producción.



A finales del próximo año, el gigante automovilístico cancelará la producción en otras dos plantas situadas fuera de Norteamérica, sobre las que no ha ofrecido más detalles. Estos cierres se suman al ya conocido de la planta de montaje de Gunsan, en Corea del Sur.



La compañía también dijo que "se están llevando a cabo acciones para reducir" la plantilla un 15%, porcentaje que incluye "un 25% menos ejecutivos para agilizar la toma de decisiones". El cierre de las siete plantas le costará a GM entre US$ 3.000 y US$ 3.800 millones, pero la empresa afirmó que le permitirá ahorrarse unos 6.000 millones de dólares para finales de 2020.



La desaparición de estas factorías supondrá también el cese de la producción en Estados Unidos y Canadá de varios de los modelos más clásicos de la compañía: las berlinas de la marca Chevrolet Volt, Cruze e Impala.



La empresa estadounidense explicó que quiere dar prioridad a "inversiones en futuros vehículos en sus nuevas generaciones de arquitecturas de vehículos eléctricos" y que espera que para principios de la próxima década "más del 75 % de las ventas globales de GM procedan de cinco arquitecturas de vehículos".



La presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra, aseguró que "estas acciones aumentará el beneficio a largo plazo y el potencial de generación de efectivo que mejorarán incluso más la fuerte posición de liquidez de la compañía y la flexibilidad financiera".



"Las acciones que estamos tomando hoy continúan nuestra transformación para ser muy ágiles, resilientes y rentables a la vez que nos dan la flexibilidad para invertir en el futuro", añadió Barra.

Trump: "Encuentren un auto que se venda bien"

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó duramente a GM por la decisión de cerrar plantas y le exigió encontrar un automóvil que "venda" lo suficiente como para retomar su actividad en el estado de Ohio, clave en términos electorales.



En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que habló con la presidenta y consejera delegada de GM, Mary Barra. "Hablé con ella y expresé el hecho de que no estoy contento con lo que hizo. ¿Saben? Estados Unidos salvó a General Motors, y que ella saque la compañía de Ohio no es bueno. Pero creo que pronto volverán a poner algo allí", aseguró Trump.



Trump, que prometió durante su campaña electoral revitalizar la creación de empleo en el cinturón industrial de EE.UU. y promover la fabricación de autos dentro del país, solo mencionó el cierre de la fábrica en Ohio, uno de los estados clave en el mapa electoral y que le ayudó a llegar al poder en los comicios de 2016. "Les estamos presionando mucho (a GM). Me dicen que el Chevy Cruze no está vendiéndose bien. Y les digo, 'Bien, pues encuentren un auto que se venda bien y vuelvan a producirlo'", indicó Trump.





"No tengo dudas de que en un futuro no muy distante, pondrán otra cosa (en Ohio). Más les vale poner algo allí", dijo Trump.

Fuente: EFE