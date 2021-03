George Floyd: quién es Derek Chauvin, el expolicía acusado de la muerte del afroestadounidense

El nombre de Derek Chauvin está indisolublemente unido a la ola de protestas que sacudió Estados Unidos a mediados de 2020 por la muerte de George Floyd.

Reuters Derek Chauvin enfrentará cargos de asesinato en segundo grado.

Su rostro dio la vuelta al mundo al aparecer en el video que mostraba los últimos minutos de vida del afroestadounidense.

Chauvin fue el agente de policía que durante más de nueve minutos mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd, mientras este, tirado en el piso, repetía: "No puedo respirar".

Este lunes empezó el juicio contra el expolicía por los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2020. Está acusado de asesinato en segundo grado (doloso) y homicidio en segundo grado. Otros tres agentes serán juzgados a finales de este año por el mismo caso.

Tras la muerte de Floyd, Chauvin fue expulsado de la Policía de Minneapolis y fue arrestado e internado en una cárcel de máxima seguridad. En octubre logró salir en libertad condicional con una fianza de US$1 millón.

En el estado de Minnesota, el cargo de asesinato en segundo grado exige a la Fiscalía probar que Chauvin tenía la intención de matar a Floyd o que lo mató mientras llevaba a cabo otro delito.

En cuanto al cargo de homicidio en segundo grado, el estatuto de Minnesota lo recoge para quien cause la muerte de otra persona por negligencia al crear un peligro no razonable y arriesgarse de forma consciente a causar la muerte o un gran daño físico.

La fiscalía también quiere añadir el delito de homicidio en tercer grado, que castiga a quienes sin intención de matar realizan actos peligrosos para otros que evidencian una "mente depravada, sin respeto por la vida humana".

EPA Tou Thou, Thomas Kiernan Lane y J Alexander Kueng serán juzgados en unos meses.

Muchas quejas, pocos castigos

Derek Chauvin, de 44 años, trabajó en el Departamento de Policía de Minneapolis durante casi dos décadas.

En ese tiempo, se le abrieron al menos 15 investigaciones, según información del departamento de Asuntos Internos de ese cuerpo policial.

Sin embargo, solamente en dos casos hubo consecuencias: recibió dos cartas de reprimenda.

En teoría, el cierre de los casos sin sanciones indica que las denuncias no pudieron ser probadas.

DARNELLA FRAZIER Derek Chauvin mantuvo su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de 9 minutos.

Aunque la cifra de 15 denuncias puede parecer elevada, Maria Haberfeld, quien trabaja en temas de entrenamiento y disciplina policial en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, destacó que no se trata de un número tan alto.

El promedio de quejas presentadas en contra de Chauvin equivale a menos de una por año, una cifra que no es inusual en el caso de los policías que se dedican a patrullar las calles, según explicó la experta hace unos meses al The New York Times.

Twitter/Ruth Richardson George Floyd dijo en repetidas ocasiones que no podía respirar.

Su trabajo en una discoteca

En paralelo a su empleo como policía, Chauvin trabajó durante años en el equipo de seguridad de la discoteca El Nuevo Rodeo en Minneapolis, un local en el que también estuvo empleado George Floyd, aunque no está claro si llegaron a conocerse.

Según le contó Maya Santamaría, la expropietaria del local, al diario Star Tribune hace unos meses, Chauvin trabajaba allí casi todos los fines de semana, estacionando su automóvil policial frente al local y ayudando a los responsables de la seguridad con clientes problemáticos.

Antes de hacerse policía, Chauvin trabajó en dos ocasiones durante unos meses como policía militar para el ejército de EE.UU.

El expolicía contrajo matrimonio con Kellie en junio de 2010. Unos días después de la muerte de George Floyd la mujer inició los trámites de divorcio.

En el documento de solicitud del divorcio, se indicaba que la pareja no tiene hijos en común y era propietaria de dos viviendas, una en Oakdale (Minnesota) y otra en Windermere (Florida).

Reuters Un dibujo de Chauvin este lunes en la sala en la que se realiza el juicio.

¿Cuáles son las claves para el veredicto?

El video de la muerte de George Floyd provocó ira en EE.UU. y otros países, pero lograr una condena para Chauvin será un asunto diferente.

El primer problema son los cargos. Para condenarlo por asesinato en segundo grado, los miembros del jurado deben determinar que Chauvin había cometido o estaba tratando de cometer un delito grave que causó la muerte de Floyd.

El homicidio en segundo grado implica que Chauvin se arriesgó conscientemente a causar muerte o lesiones a través de sus acciones negligentes.

Se espera que la defensa señale que Floyd tenía problemas de salud o que consumía drogas como una causa probable de su muerte, aunque el juez ya ha señalado que la fiscalía solo tiene que demostrar que las acciones de Chauvin fueron un "factor causal sustancial".

La defensa también argumentará que Chauvin fue autorizado a usar la fuerza en su papel de agente de policía, en un intento de socavar la acusación de que estaba tratando de cometer un delito grave.

La fiscalía se basará en la evidencia del video, la cual es sólida y muestra el tiempo en el que Floyd fue presionado en el cuello mientras las personas presentes suplicaban por él.

También presentará pruebas de las acciones de Chauvin en otros casos. Estos incluyen un caso en el que el agente inmovilizó a una mujer colocando su rodilla en su cuello.

