Gerardo Sotelo sobre el despido de Wilson Méndez: "La decisión la tomé yo"

El director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), Gerardo Sotelo, afirmó en diálogo con El Observador que fue él quien decidió desvincular a Wilson Méndez del programa Vamos que Vamos de Radio Uruguay porque "violaba" las normas de la radio y "los principios más elementales del periodismo" al ser "activista" y "parte" de Peñarol.

"La decisión la tomé yo", aseguró.

"Nos enteramos un día que había una persona que salía en Vamos Que Vamos, formaba parte de esa institución (Peñarol), y decía ser activista del club sobre el cual informaba. No es aceptable, no lo sería en ninguna de las instituciones que cubren nuestros periodistas", detalló Sotelo.

Tras enterarse de la situación, luego de que varios "futboleros que escuchan el programa y que están en el mundillo del fútbol" le informaran sobre la presencia de Méndez en el programa, el jerarca se comunicó "hace unos días" con Fabián Bertolini, conductor y relator del programa, y le dijo que era "inaceptable" que el periodista identificado con Peñarol continuara en el programa.

"Tiene que ser neutral, no puede ser parte", expresó, y agregó que Méndez "podría desempeñarse como periodista", pero "no en el fútbol".

Y agregó: "Hincha puede ser, activista no. Vos podés ser un hincha discreto, pero no un propagandista".

En primera instancia, Sotelo había dicho que Méndez no había sido "despedido" de Radio Uruguay "porque no trabajaba" para esa emisora, sino para una "producción independiente".



Estimados, Wilson no fue despedido de Radio Uruguay porque no trabajaba para esta sino para una producción independiente. Siendo un connotado hincha y activista de un club de fútbol, era inaceptable que le asignaran la cobertura periodística de esa institución. Eso es todo. Slds — Gerardo Sotelo (@Cybertario) September 14, 2022

Méndez, por su parte, dijo este miércoles a El Observador que la decisión de la emisora le fue comunicada por Bertolini, y que le informó que era una directiva directa del medio. El periodista deportivo participaba en Vamos que vamos desde finales de julio.

"No me dijeron por qué tomaron la decisión, yo me imagino que pueden haber tenido que ver algunos tuits míos, pero nadie me dijo nada, entonces no lo sé. Pero no creo que haya sido solo por tuitear algo, creo que hay presiones de algún club, no tengo pruebas en este caso, pero es algo que acá pasa mucho, que los equipos presionan para que determinados periodistas no trabajen, me consta", declaró.

En respuesta, Sotelo dijo que que no escucha regularmente el programa –más que "algunos minutos haciendo algún mandado de noche"– ni su transmisión de los partidos. Y negó haberse enterado la situación a través de Twitter.

"Vi quién era en Twitter pero no vi ningún tweet en particular. No era un periodista que (me) hubiera despertado inquietud a favor o en contra", afirmó.

El responsable de los medios públicos también aclaró cuál es la relación de Vamos Que Vamos con Radio Uruguay: "Tenemos un contrato de arriendo. Hay otros programas en la misma circunstancia. En todos los casos, elegimos aquellos programas que se ajustan al tipo de programación que nos interesan, todos ajustados a los mismos criterios editoriales y éticos que marcan la dirección".