Giannina Silva, una de las uruguayas varadas en Miami

La comunicadora y modelo Giannina Silva estuvo en Orlando y en Miami de vacaciones, tenía pasaje de regreso a Montevideo para el domingo 22 de agosto, pero su vuelo fue primero postergado para el lunes y luego cancelado. “La excusa en el aeropuerto era que faltaba un tripulante y que sin el tripulante no se podía salir, después que el FA estaba haciendo una revisión del avión y después, de la nada, cerca de la medianoche avisaron que el vuelo no iba a salir, que nos iban a devolver el dinero y que no se iban a hacer cargo de más nada”, contó Silva en vivo a sus compañeros del programa Algo Contigo de Canal 4.

Silva fue una de los 140 uruguayos que quedaron varados en Miami debido a la cancelación de un vuelo de Eastern Airlines. El gobierno de EEUU ha solicitado colaboración a las aerolíneas comerciales, debido a los vuelos de emergencia que está enviando a Afganistán para repatriar a personas que quieren dejar Medio Oriente tras la vuelta de los talibanes al poder, por lo que, la operativa comercial del país se vio afectada. "No saben lo que fue ayer en la medianoche el aeropuerto, hubo uruguayos que no sabían qué hacer porque ya habían entregado la habitación del hotel o su presupuesto se les había terminado", contó Silva en relación a la noche del lunes y agregó que "lo que hizo la aerolínea fue lavarse las manos y lo único que quieren es devolver el dinero del vuelo". Consultado por El Observador, Carlos Pera, agente de ventas de Eastern Airlines y presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (AUDAVI), dijo que "la compañía les ofreció la devolución del tramo no volado más una compensación" a los pasajeros en esta situación y que, al momento, la mayoría de los uruguayos están regresando por otras aerolíneas. "Nos encontramos con la dificultad de que no hay tanta oferta para poder venir de Miami a Montevideo", aclaró Pera y señaló que algunos han reprogramado su regreso para el domingo 29 de agosto. En el caso de la comunicadora, pudo coordinar su regreso a Uruguay para el jueves 26, haciendo una escala previa en Brasil.