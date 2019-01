Global Exchange ofrece atractiva promoción en cambio de moneda en aeropuertos

Atendiendo a las demandas y necesidades de sus clientes, la casa de cambio Global Exchange lanzó una promoción exclusiva con la que ofrece una atractiva cotización en las transacciones realizadas hasta el jueves 28 de febrero, en las sucursales del Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Aeropuerto de Punta del Este.

Ideal para quienes arriben o partan de Uruguay a través de las principales terminales aéreas del país, el beneficio es válido para operaciones de compra o venta en efectivo de más de US$ 1.000 y no podrá exceder el límite máximo de US$ 9.500 mensuales.

Simple y práctica, la solución beneficia a personas mayores de edad, que podrán utilizarla presentando su documento de identidad en cualquiera de los cuatro locales de la casa cambiaria en el Aeropuerto de Carrasco, que operan las 24 horas del día para mayor comodidad de los clientes, así como en la sucursal de la terminal de Punta del Este, que opera en horario de vuelos comerciales.

Además de la promoción, Global Exchange dispone de 40 divisas para realizar transacciones y ofrece los mejores precios a la venta, consolidando su servicio dentro de las principales puertas de entrada a Uruguay, donde opera desde el año 2004, innovando y ofreciendo soluciones al turista.