Gobernador de Puerto Rico renuncia a la reelección en medio de crisis política

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo el domingo que permanecerá en su cargo aunque no buscará la reelección en 2020, tras una semana de protestas y llamados a renuncia liderados por los cantantes Bad Bunny, René Pérez y Ricky Martin a raíz del "chatgate".

"Los he escuchado y los escucho hoy", dijo Rosselló a los ciudadanos en un video difundido en Facebook, luego de nueve días de protestas -algunas violentas- en el casco histórico de San Juan. "He cometido errores y me he disculpado".

"A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año", prosiguió el mandatario de este territorio estadounidense en el Caribe.

También dijo que dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista y que enfrentará "con toda la verdad, fuerza y de manera responsable" el proceso de destitución que inició la Asamblea Legislativa esta semana, cuando la cámara baja comenzó a estudiar esta posibilidad.

Rosselló, quien aboga por la "estadidad" de Puerto Rico (que se anexione a Estados Unidos como su estado 51), había anunciado en marzo que buscaría la reelección.

El exgobernador Alejandro García Padilla, quien promueve en cambio el estatus actual de estado libre asociado, dijo a Telemundo que Rosselló "se está comprando tiempo a ver si las protestas bajan, si esto desarticula el coraje".

Las elecciones tienen lugar en noviembre de 2020, junto a las presidenciales estadounidenses.

Este domingo, cientos de personas se volvieron a congregar frente a La Fortaleza -la casa de gobierno-, cantando consignas como "No nos pararán" y llevando carteles que decían "Ricky renuncia".

Los manifestantes no estaban satisfechos con el anuncio de Rosselló. "Se tiene que ir (...) Para conseguir un cambio tiene que renunciar y que otra persona más capaz tome su lugar", dijo José Maldonado a la AFP.

Sindicatos y miembros de la sociedad civil convocaron a otra protesta el lunes acompañando un paro general.

Puerto Rico ha sido escenario de protestas y disturbios desde que se filtró la semana pasada un chat de Telegram donde Rosselló y otros 11 hombres de su entorno cercano intercambiaban mensajes considerados obscenos, homofóbicos y misóginos por sus críticos.

"Los supuestos bandoleros"

En uno de ellos, uno de los colaboradores de Rosselló se mofaba de Ricky Martin por su orientación sexual, que el intérprete de "Livin' la Vida Loca" hizo pública en 2010.

En otro, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3.000 muertos según el balance oficial.

A ello se suma que, poco antes de la filtración del chat, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico tras su peor huracán en un siglo.

Luego del anuncio del gobernador, Ricky Martin dijo a Rosselló en Twitter: "Basta de tanta soberbia. El pueblo te lo pide, escucha".

Acompañó el tuit con la canción urbana "Afilando los cuchillos", de sus colegas Residente, iLe y Bad Bunny y que fue divulgada el miércoles: "Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros, está acusado de fraude, robo y lavado de dinero", dice.

"Después del huracán María fue que realmente comenzamos a preguntarnos qué estaba mal, por qué todo parecía tan oscuro después. Ahora de golpe el gobierno está totalmente expuesto", dijo a la AFP iLe (Ileana Cabra), exintegrante de Calle 13.

La protesta del miércoles, que según sus organizadores reunió a cientos de miles de personas, fue liderada por Martin, Residente, el trapero Bad Bunny y el actor Benicio Del Toro.

También se han solidarizado el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, la modelo Zuleyka Rivera (protagonista del video de "Despacito") y los músicos Tommy Torres, Gilberto Santa Rosa, La India, Daddy Yankee, Wisin, Victor Mannuelle, Olga Tañón y Luis Fonsi, entre otros.

Este domingo se sumó el salsero Marc Anthony. Tras "un espacio de descanso, me golpea la realidad que está viviendo mi gente de Puerto Rico. Su valentía me conmueve", escribió.

