Gobierno analiza aportar US$ 10 millones para reconversión de industrias lácteas comprometidas

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) trabaja en el diseño de un proyecto que tiene por objetivo apalancar una asistencia financiera a un conjunto de industrias lácteas cuya gestión empresarial está comprometida.

La asistencia, informó el ministro Fernando Mattos, considera un monto de unos US$ 10 millones.

Fuentes del sector señalaron a El Observador que esas empresas son, principalmente, Claldy, Calcar, Coleme, Alimentos Fray Bentos y Quesería Helvética, no obstante no descartan pueda haber otras o que alguna de esas no sea incluida.

En declaraciones al programa Punto de Equilibrio, en Carve, el jerarca dijo: “Venimos acompañando y siguiendo la situación”.

Detalló que hay “tres o cuatro” industrias que están en una situación “bastante compleja” en cuanto a nivel de endeudamiento y nivel de acceso al crédito.

Hay algunas industrias que, dada su situación económica y financiera, no tienen posibilidades técnicas de ser objeto de crédito, admitió, “pero sí hay algunos fondos disponibles, que vamos a especificar más adelante, estamos trabajando en esa situación”, complementó.

Mattos aclaró que “son fondos que estarán apalancando asistencias financieras, tal vez a través de la banca”.

El proyecto, añadió, será presentado en los primeros meses del próximo año.

“Estamos estudiando las posibilidades de que esto sea suficiente a los efectos de apalancar la asistencia financiera que estas industrias necesitan para su reconversión”, concluyó el ministro del sector.