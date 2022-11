El estratégico acceso de los lácteos uruguayos al Líbano

Considerando que se aguarda una menor producción y exportación de lácteos europeos, la reciente mejoría en las condiciones de acceso de esos productos uruguayos al mercado libanés es considerada “estratégica” por Juan Daniel Vago, presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), teniendo en cuenta que hoy la República del Líbano es un fuerte importador y se abastece desde Europa con el 95% de lo que demanda.

Vago explicó que el mercado libanés estaba abierto, pero con base en certificaciones sanitarias genéricas. Incluso se había exportado a ese destino manteca y queso, aunque en volúmenes poco relevantes. Lo que ahora se logró –como antes con Arabia Saudita–, es instaurar la habilitación de certificaciones sanitarias bilaterales para lácteos, “lo que permite un flujo comercial mucho más fluido que cuando había certificaciones genéricas”.

Vago resaltó que el Líbano (en el oeste asiático, con límites con Israel y Siria y costa al mar Mediterráneo) integra un conjunto de naciones caracterizadas por un alto consumo de productos lácteos, “en todos sus tipos”.

“Líbano tiene 6,7 millones de habitantes, importa leche en polvo entera, quesos, leche en polvo descremada, también fórmulas infantiles, no tiene lácteos, casi no produce e importa cada año por un monto de US$ 140 millones”, detalló.

Añadió que hay dos factores que generan una oportunidad para países exportadores de lácteos de alta calidad, como Uruguay: el consumo interno se está occidentalizando, lo que ambienta un mayor uso de leche y productos elaborados con leche en la canasta alimenticia local, y además Europa está produciendo y entonces exportando menos, debido a restricciones relacionadas con aspectos ambientales, básicamente. "Europa está bajando un cambio", graficó Vago.

Leche en polvo de Conaprole.

Vagó comentó que a inicios de diciembre participará en representación del Inale en un foro en Marruecos, lo que permitirá avanzar en el conocimiento de los mercados de países como Líbano y otros de esa zona del mundo.

El presidente del Inale dijo también que esta mejora en el acceso al mercado libanés se enmarca en la estrategia del sector agroindustrial lácteo y del país en general de avanzar hacia un mejor posicionamiento en los mercados.

Concretada esta gestión oficial, ahora llega el tiempo del trabajo de los privados para, en caso que comercialmente sea lo adecuado, abastecer a ese mercado.

Según se anunció desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), el mercado libanés de productos lácteos quedó habilitado desde el 10 de noviembre pasado.

Acordado el correspondiente certificado sanitario por ambas autoridades competentes, se habilitó a Uruguay a exportar productos tales como: leche en Polvo, UHT, leche condensada, quesos blandos y queso análogo, entre otros.

Juan Samuelle

Quesos de exportación.

Exportaciones: 26% más

En lo que va de 2022 Uruguay exportó lácteos (leches en polvo entera y descremada, quesos y manteca) por US$ 764,6 millones, con un crecimiento del 26% respecto a igual período de 2021.

El 24% de los lácteos exportados tuvo como destino Argelia, el 23% Brasil, el 15% China, el 5% Rusia, el 3% Cuba y el resto (30%) fue hacia otros destinos.

Argelia es el principal destino para leche en polvo entera (31%) y descremada (48%); Brasil para quesos (22%); y Rusia para manteca (35%).