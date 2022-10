Gobierno anunció subsidios de US$ 5.000 para compra de vehículos eléctricos

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) anunció este jueves un nuevo incentivo para el recambio de vehículos a nafta y gasoil por eléctricos. La medida busca estimular la compra de este tipo de vehículos por parte de permisarios de taxis, aplicaciones y remises de todo el país.

Por esta vía se dispondrá de un fondo de US$ 500 mil que se distribuirá en subsidios de US$ 5.000 para la adquisición de unidades nuevas, con un cupo total de 100 vehículos. El llamado estará abierto desde el 1 de noviembre de este año hasta el 31 de diciembre de 2023. La adjudicación de los beneficiarios se realizará por orden de llegada y no habrá cuotas por sector o región.

“Será un trámite muy sencillo para poder adherirse al plan. Simplemente hay que demostrar que se compró el vehículo eléctrico y que se tiene permiso con antigüedad de un año para prestar el servicio”, afirmó el Director Nacional de Energía, Fitzgerald Cantero durante la presentación.

Cantero recordó que también está vigente la herramienta de los certificados de eficiencia energética que otorgan compensaciones económicas por la compra y uso de vehículos livianos.

El director de Energía señaló días atrás a El Observador que el precio de estos vehículos sigue siendo una de las barreras de entrada, y que permanentemente se buscan formas para facilitar la compra. En ese sentido, el Poder Ejecutivo ha implementado medidas arancelarias como la exoneración del pago del Impuesto Específico Interno (Imesi), por ejemplo.

“Al momento de la compra es complicado porque tenes que tener el capital, pero cuando haces los números de los costos del combustible fósil con el costo eléctrico ya baja muchísimo. El otro gran ahorro es el mantenimiento que es mínimo, y por tanto hay también un ahorro importante”, señaló.

En la actualidad la flota de vehículos eléctricos destinado a servicio de transporte de pasajeros es de alrededor de 160 unidades. El precio de las unidades destinadas a transporte de pasajero tiene un piso de entre US$ 35 mil y US$ 40 mil.