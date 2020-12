Gobierno defiende compra de Hércules y FA critica gasto por alto e inoportuno

La compra de dos aviones Hércules C-130 H por parte de Uruguay a España por US$ 21 millones (más US$ 1 millón para repuestos) motivó uno de los últimos cruces del año entre el oficialismo y la oposición, que cuestiona el costo de las aeronaves y el momento en que el Poder Ejecutivo decidió ejecutar el gasto. Esos argumentos son rechazados por las autoridades del Ministerio de Defensa que señalan que hicieron un buen negocio.

Los Hércules C-130 H llegaron al país en los últimos días, son de 1974, están en “buenas condiciones” y tienen 17 mil horas de vuelo remanentes. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León, dijo a El Observador que vuelan unas 400 horas al año, por lo que a las aeronaves les quedan más de 40 años de “vida útil”.

La oferta fue negociada por el canciller Francisco Bustillo a principios de año, cuando todavía se desempeñaba como embajador en España, y la modalidad de compra directa fue catalogada como secreta, algo que es criticado por el Frente Amplio y sus ministros en el Tribunal de Cuentas (TCR).

Leonardo Carreño

Según supo El Observador, el TCR avaló la compra pero quedó dividido, debido a que los ministros opositores votaron discorde y rechazaron que en el contrato se establezca que España no asumiera responsabilidad por el estado de los aviones y que se fije un primer pago de la mitad del total este año sin establecer la fecha de entrega.

El coordinador de la bancada de Diputados del Frente Amplio, Gerardo Núñez, anunció que se encuentran reuniendo documentación y evaluarán citar en el verano al ministro Javier García a la Comisión de Defensa.

Uno de los documentos con los que cuenta es el informe de la Asesoría Jurídica de la Fuerza Aérea fechado el 2 de diciembre que señala que España no aceptó la intervención de un tercero "en caso de controversia" y que el país "si bien entregó el objeto del contrato ‘as is’, es decir en el estado en que se encuentra, no acepta responsabilidad ni brinda garantía alguna sobre los mismos, extremo objetable".

Leonardo Carreño

La inquietud también fue compartida por los escribanos Guzmán Terra y María Agustina Castillo del área Jurídica del MDN en un informe elevado a su jefa Carolina Grosso. "Se advierte que el Ministerio de Defensa del Reino de España no asume ninguna garantía respecto al material objeto del presente acuerdo", escribieron.

Desde el gobierno señalaron a El Observador que la razón por la que España no asumía la responsabilidad era porque lo habitual en estas compras es que la garantía la asuma el fabricante y no el país que vende. De hecho, este fue el argumento que utilizó García en Twitter para defender la compra y citó un informe del MDN de 2014 durante la adquisición de dos aviones CASA C-212 Aviocar a Portugal.

Sería bueno que presidente Com defensa @gera_nunez1001 estuviera mejor informado sobre asuntos que debería estarlo.Le dejo,para que se informe,el expte.compra aviones C212 “sin garantías” en gobierno del https://t.co/xxXnrI484C 32 min 9 y 95 núm 6. Sistema “as is” pic.twitter.com/Yg0KC657xH — Javier García (@JavierGarcia_Uy) December 21, 2020

Otro de los puntos que el Frente Amplio quiere determinar es por qué Uruguay pagó ese precio si, de acuerdo a notas publicadas en medios españoles, los aviones fueron tasados en US$ 5,5 millones. "En medio de un crecimiento exponencial de la pandemia no hay recursos para apuntalar a los sectores más vulnerables del país, pero el gobierno gasta 22 millones de euros en piezas de museo aeronáutico. Y encima los pagamos más caros que los demás...", tuiteó el senador del MPP, Charles Carrera.

García contestó que la cifra era significativamente menor a la que pensaba pagar la anterior administración por un solo avión. Este miércoles en el programa Buen Día Uruguay aseguró que la administración de Tabaré Vázquez pensaba pagar US$ 38 millones por un Hércules C-130 H y antes había señalado que “el planteo del gobierno saliente era comprar un avión por US$ 130 millones, pagando partidas de US$ 11 millones anuales”.

La compra será financiada con las partidas previstas para las inspecciones de los actuales C-130 B, que eran US$ 9.300.000 para 2020, US$ 3.700.000 para 2021 y US$ 1.400.000 para 2022, y con los refuerzos presupuestales que están previstos en la ley de Presupuesto, se informó a El Observador desde la Fuerza Aérea.

León señaló que los nuevos aviones son un modelo distinto al que tiene la Fuerza Aérea actualmente, pero las partes –que habitualmente se utilizan como repuestos– son compatibles. “Estos nuevos tienen mayor vida, un 30% más de capacidad y las inspecciones que requieren los componentes son más baratas”, agregó.

De acuerdo con García, en la Fuerza Aérea la capacidad de control y vigilancia del espacio aéreo es del 36% ya que solo están operativos 29 de 79 medios aéreos y de combate.

Ejército: Luis Mangini será general

El gobierno resolvió ascender al grado de general al coronel Luis Nelson Mangini, que desde 2019 se desempeña como agregado de Defensa de Uruguay ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, según supo El Observador a partir de fuentes diplomáticas.

Mangini es un coronel del arma de infantería y el objetivo del Poder Ejecutivo es que el ascenso sea votado por el Parlamento antes del 15 de enero.

Antes de ser agregado en la ONU, Mangini fue comandante del Contingente Nacional en el Congo y jefe del Batallón Uruguay IV en ese país.

La vacante se produjo debido a que el general Ricardo Fernández, exdirector del Instituto Militar de Estudios Superiores, pasó a retiro tras haber sido sancionado con arresto a rigor a raíz de una denuncia por violencia doméstica que realizó una suboficial del Ejército.

El gobierno aún debe definir si el Ejército se mantiene al frente del Estado Mayor de la Defensa, debido a que el general Marcelo Montaner pasará a retiro por edad el 1° de febrero de 2021. Una posibilidad es que Lacalle Pou rote la fuerza y le otorgue la jefatura a la Fuerza Aérea o la Armada Nacional. El jefe del Esmade ostenta el mismo rango que los comandantes de las tres fuerzas armadas.