Gobierno extendió una semana más el cierre de espectáculos, fiestas y casinos del MEF

El gobierno resolvió extender por otra semana más las medidas vigentes de restricción a la movilidad, según informó Telemundo y confirmó El Observador.

Las disposiciones, que rigen desde el 23 de marzo, incluyen la suspensión de todos los espectáculos públicos, fiestas y eventos sociales, el cierre de oficinas públicas no esenciales, y el cierre de los casinos dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Desde esta semana ya no rige el cierre de gimnasios y free shops de frontera, que retornaron a la actividad.

La resolución tiene lugar en medio del pico de casos de covid-19 desde que comenzó la epidemia en Uruguay. Este miércoles Uruguay tenía 36.121 personas cursando la enfermedad, y unas tres semanas a la cabeza del ranking mundial de muertes diarias por covid-19, en relación a la población.

Las autoridades también habían definido detener el proceso de retorno a la presencialidad en la educación, que había alcanzado a menos de la mitad de los alumnos de inicial a bachillerato.

El coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, dijo en una entrevista publicada este jueves por el semanario Búsqueda que no se puede "ser dogmático" en la estrategia sanitaria.

"En definitiva, no es tocando una cosita u otra cosita u otra cosita. Si se quiere hacer esto hay que apagar. Chau. Porque hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueás por acá se te traslada por allá. Si bien nosotros en un momento planteamos que las medidas podían ser escalonadas, hoy lo que hay no es suficiente. No fue suficiente", afirmó.