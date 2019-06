Gobierno ordenó a Larrañaga hacer la cadena nacional el día después de las internas

El gobierno le informó al precandidato blanco Jorge Larrañaga que debía hacer uso de la cadena nacional de radio y televisión para defender la reforma constitucional en materia de seguridad el lunes 1 de julio, un día después de las elecciones internas. Así se lo confirmó este viernes el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, al líder de Alianza Nacional, quien no accedió a la fecha, según supo El Observador en base a fuentes políticas. El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, dijo a El Observador que el tiempo con el que cuenta el precandidato para preparar la cadena es “extremadamente correcto”.

Desde el sector de Larrañaga existe gran malestar por esta decisión del gobierno de Tabaré Vázquez, que cuando otorgó la cadena -el pasado 20 de junio- no fue claro y dejó entrever que la fecha se dispondría después de las internas y no que debería realizarse el mismo 1 de julio. Fuentes de Alianza Nacional dijeron a El Observador que consideran que no es viable hacer la cadena un día después de las elecciones internas, así como a cuatro meses de octubre, cuando se celebrará el plebiscito. A los ojos del sector, el gobierno busca minimizar el impacto de la reforma.

El pasado 8 de mayo, horas después de que la Corte Electoral validara las más de 405 mil firmas para celebrar el plebiscito nacional en las elecciones de octubre, el precandidato blanco anunció que le pediría a Vázquez hacer uso de la cadena, amparado en el artículo 94 de la ley 19.307 que reguló los servicios de comunicación audiovisual, conocida como ley de medios. Dicho artículo establece que las cadenas nacionales estarán admitidas siempre que traten “temas de interés público o cuestiones urgentes que puedan afectar gravemente a la población”.

Varias semanas más tarde, el 19 de junio, el prosecretario Roballo se comunicó por teléfono con Larrañaga para anunciarle que el presidente había accedido a concederle la cadena nacional. Ese día, el precandidato blanco lo transmitió a los medios y afirmó que, según lo que le habían anunciado desde el Ejecutivo, la fecha se definiría después de las internas.

En la comunicación por escrito que recibió el comando de Larrañaga -con fecha del 20 de junio y firmada por el presidente Vázquez- el Poder Ejecutivo señaló: “Por tratarse de una consulta que tendrá lugar en octubre del corriente, se dispondrá el uso del espacio de la cadena oficial el primer día hábil posterior a las elecciones internas que tendrán lugar el último domingo del presente mes”.

Como el escrito no decía “la cadena se realizará” sino “se dispondrá”, la agrupación dio por entendido que a partir del 1 de julio se negociaría la fecha de su realización. Según la Real Academia Española, disponer hace referencia a poner, colocar, mandar, ordenar, preparar, tener o servirse de alguien o algo.

El precandidato blanco se negó tajantemente a celebrar la cadena un día después de las internas y pidió posponer la fecha. Como respuesta, Roballo ofreció hacerla “dos o tres días después”.

Desde Alianza Nacional explicaron que en los últimos días intentaron comunicarse con Roballo, así como con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, para consultar la fecha en la que se celebraría la cadena nacional. Ninguno de los dos respondió a los llamados del sector nacionalista.

Consultado por El Observador, Toma dijo no estar al tanto de los detalles, pero segundos después afirmó que el tiempo con el que cuenta la comisión que defiende la reforma para preparar la cadena es “extremadamente correcto”. “No es serio lo suyo”, dijo el jerarca del Ejecutivo en relación al precandidato del Partido Nacional.

“Si no le da tiempo para armar la cadena es un problema de Larrañaga porque si pide una cadena nacional él tiene que saber. Además lo viene pidiendo hace mucho tiempo”, agregó Toma.

Ante la consulta de El Observador, el secretario de la Presidencia, acusó al periodista de “trabajar para Larrañaga”, y dijo no entender cuál era el problema con la fecha otorgada por el Ejecutivo. “Dígale a Larrañaga que si es tan guapo llame él”, espetó el secretario.

La reforma constitucional que impulsó Larrañaga incluye la creación de una Guardia Nacional dotada de 2 mil militares, la creación de la cadena perpetua revisable, el cumplimiento efectivo de las penas y la habilitación de los allanamientos nocturnos. Según los sondeos que realizaron las consultoras de opinión pública, la reforma cuenta con la adhesión de más de la mitad del electorado.