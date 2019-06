Larrañaga: "A Sartori no lo voto ni para edil de San Gregorio de Polanco"

"Yo al señor Sartori no lo voto ni para edil de San Gregorio de Polanco", dijo este miércoles el precandidato blanco Jorge Larrañaga luego de un acto en Montevideo, a cuatro días de las elecciones internas que definirán quiénes serán los competidores de cara a octubre. Y, por si no había quedado claro, remarcó: "Yo con Sartori no voy a negociar nada. Nada".

Larrañaga volvió así a cuestionar a Sartori, quien según distintos estudios de opinión pública lo superó en la segunda posición de la interna blanca detrás del favorito Luis Lacalle Pou. El líder de Alianza Nacional criticó, sobre todo, los "métodos" del empresario.

"Los métodos que ha utilizado el señor Sartori en esta campaña electoral son una vergüenza. Y no son del Partido Nacional. Esto es una decisión, yo no lo voy a votar", señaló Larrañaga en conferencia de prensa luego de celebrar un acto en 18 de julio y Fernández Crespo, donde colocó una ofrenda floral a los pies del monumento de Manuel Oribe, fundador del Partido Nacional (PN).

Consultado entonces sobre qué hará si Luis Lacalle Pou sale primero el domingo 30 de junio y Juan Sartori segundo, el líder de Alianza Nacional prefirió no ahondar y manifestó que él será el ganador de la elección.

De todos modos, cuando más adelante fue consultado sobre la fórmula presidencial del PN, Larrañaga afirmó que no ha "hablado absolutamente nada con nadie" sobre ese tema. "El que gana gana y la candidatura a la vice está para la definición de la convención", precisó.

El líder wilsonista está convencido, según dice públicamente, de que las encuestas están sacando una foto borrosa de lo que pasará el próximo 30 de junio y que él será, como mínimo, el candidato único de los blancos. "Hemos recorrido el país y en esa recorrida emerge este optimismo que tenemos. No sale de una burbuja, sale de las miles de entrevistas que hemos tenido, de los actos multitudinarios que hemos tenido en el interior del país", afirmó el senador, que este jueves encabezará su último acto partidario en San José, antes de la veda electoral.

"Cosse eludió el debate"

Un día después del debate que celebraron en Canal 4 Larrañaga y la precandidata frenteamplista Carolina Cosse, el líder de Alianza Nacional dijo que quedó con el sabor de que faltó "algo más". "Pero las cosas pasan como pasan. La mecánica está bien, fue la que aceptamos. Eso a veces complica porque uno debate con otra precandidata pero también el tiempo ajusta", explicó. Y agregó que Cosse "fue a debatir pero terminó leyendo lo que había preparado".

"La precandidata Cosse eludió el debate. No contestó ninguna de las preguntas que le hicimos en temas medulares, como estar debatiendo en un paro general, que se hayan escapado cuatro presos de la Jefatura de Montevideo, la condición de chavistas inocultables donde la propia Cosse dijo que en Venezuela y en Cuba hay una democracia", apuntó y agregó que también faltaron respuestas de la ingeniera sobre seguridad.