Larrañaga avisó que es "ahora o nunca" y convocó a los blancos a votar pensando en el partido

Los pocos metros que recorre Jorge Larrañaga y que separan la puerta del gimnasio del Club Atlético Universal de San José del escenario son interrumpidos por decenas de pedidos de selfis y abrazos. El precandidato del Partido Nacional entró acompañado del senador Carlos Camy, principal dirigente de Alianza Nacional en San José, lugar elegido para hacer el último acto de la campaña electoral previo a las elecciones internas de este domingo.

Acompañado de los dirigentes de las diez agrupaciones de la lista 2004, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, y Camy, Larrañaga subió al estrado con una bandera del Partido Nacional entre sus manos. Primero fue el turno de Moreira, después de Camy y, en último lugar, del precandidato por Alianza Nacional. "Perdónenme la vehemencia. El país, el sistema de partidos políticos, se juega mucho (el próximo domingo)", señaló Larrañaga con la bandera del partido colgada en los hombros. "Se juega la vigencia de valores y de principios por los que hemos luchado a lo largo de toda la historia cívica del Uruguay", agregó.

El próximo domingo el precandidato blanco –que según las principales encuestas de opinión pública se ubica en tercer lugar por detrás de Luis Lacalle Pou y Juan Sartori– votará en Paysandú y esperará los resultados en un hotel de Montevideo. Con la cara roja, el puño en alto y la voz ya afónica, el senador exclamó: "¡Es ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! Por esta bandera soy orgullosamente blanco. ¡A votar! ¡A votar!".

Como ha repetido en sus últimas presentaciones en público, "el blanco vota blanco" y en las elecciones internas están en juego 182 años de historia del Partido Nacional. Este mensaje no es fortuito y es una señal para la militancia: el empresario devenido en político Juan Sartori, según Alianza Nacional, no es blanco. Y este es un mensaje que ha tratado de transmitir Larrañaga en sus últimas apariciones. "El domingo definimos el candidato a la Presidencia pero también elegimos el partido que vamos a tener a partir del 1° de julio. Nada más y nada menos. (...) No somos un trapo, no somos una tela", apuntó. A si criterio, los blancos deben votar a blancos, y eso excluye a Sartori como posibilildad.

Este miércoles, durante un acto que encabezó para homenajear a Manuel Oribe –fundador del partido–, el senador aseguró que no votaría a Juan Sartori "ni para edil de San Gregorio de Polanco". Y, ante la pregunta de los periodistas, exclamó que no lo votaba para "nada". "¡Nada es nada!", gritó, y generó el aplauso de sus militantes.

Ante los maragatos, Larrañaga recordó que viene de “largos caminos” plagados de “sacrificios”, aunque tiene la “alegría” de saber que en su trayectoria nunca le mintió a los ciudadanos. “A la gente no se le puede mentir. Se le da la cara, se le dice: se puede o no se puede”, afirmó, y agregó que ese es el “festejo íntimo” que se lleva en el corazón como resultado de esta campaña.

El líder wilsonista criticó duramente a Sartori cuando comenzó a repartir entre jubilados la tarjeta MedicFarma, una promesa de campaña a través de la que aseguró a sus militantes que podrían acceder a medicamentos gratis una vez que él resulte electo presidente y asuma el gobierno el 1° de marzo de 2020.

En una columna titulada “Dignidad arriba”, el senador se dirigió directamente a Sartori y le avisó: “Ni el partido ni el país son mesas de ruleta para su diversión”. Allí, Larrañaga también dejó claro por escrito que Sartori “no es blanco” porque no se comporta como tal y lo acusó de utilizar publicidad engañosa y abusiva para conseguir más votos.