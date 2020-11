Gobierno pidió aumento de tests y mutualistas reclaman cambios en protocolos

En el Poder Ejecutivo están preocupados por el crecimiento sostenido del coronavirus en el país. El promedio de los últimos siete días, hasta este martes, es de 96 casos diarios. Desde el gobierno entienden que la curva seguirá en aumento durante las próximas semanas y creen que las fiestas y el verano complicarán aún más los números de la epidemia. Por eso, este martes se juntaron con las mutualistas y laboratorios para pedirles que tripliquen su capacidad de testeo: si los casos aumentan, tendrán que aumentar también los análisis de diagnóstico.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario, Rodrigo Ferrés, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, recibieron en Torre Ejecutiva a los representantes de los prestadores, así como al presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Gustavo Grecco, y al secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez.

Desde el gobierno querían saber, entre otras cosas, cuánta capacidad ociosa tenían los laboratorios de las mutualistas. Y los prestadores les explicaron que, en algunos casos, están usando su laboratorio a la mitad. El del Sanatorio Americano, por ejemplo, tiene capacidad para hacer unos 1.000 diarios pero está haciendo unos 500 aproximadamente.

Desde ambas partes son conscientes de que, ante esta nueva ola de casos, se pueden hacer muchos más tests de los que se realizan actualmente. Se evalúa al menos duplicarlos y, como lo pide el gobierno, también es posible llegar a los 15.000 tests diarios. Hoy en Uruguay se realizan unos 4 mil test diarios y el 50% corresponden a mutualistas, según informó su coordinador, Ariel Bango.

Pero desde las mutualistas le explicaron a las autoridades que el cuello de botella no estaría en la capacidad de testeo sino en los pasos previos: la indicación de un hisopado y la extracción de la muestra de los pacientes. Tal como lo explicaron fuentes de la reunión a El Observador, si ese proceso no se agiliza, aunque haya buena capacidad laboratorial no habrá un aumento significativo de testeos.

Fuentes de la salud explicaron que este aumento de casos es complejo de atender con celeridad cuando los prestadores están trabajando a pleno, atendiendo todos sus servicios casi normalmente. Al comienzo de la emergencia sanitaria, los centros de salud tenían a buena parte de su personal enfocado en detener los contagios del covid-19 porque la actividad en policlínicas era casi nula y solo se atendían emergencias. Ahora, con todos los servicios en funcionamiento, enfrentarse a un pico sostenido de casos de coronavirus presenta más dificultades.

Por eso los prestadores le pidieron al Ministerio de Salud Pública (MSP) que realice cambios en las indicaciones de testeo que tienen que aplicar los médicos así como otros cambios de servicio para que las mutualistas se puedan enfocar más en este asunto que vuelve a generar preocupación en las autoridades. Además hay un tema económico: el gobierno mantiene una deuda que ronda los $200 millones con las mutualistas. Solo con Casmu la deuda es de $50 millones. Los representantes de las empresas pidieron que se comiencen a realizar los pagos correspondientes porque sino se le presentarían dificultades. Desde el Ejecutivo se comprometieron a comenzar a saldar las deudas esta semana.

108 casos nuevos

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que este martes se detectaron 108 casos nuevos de coronavirus en todo el país. Con este número, la cantidad de casos activos llegó a 971 y alcanzó un récord desde que se detectaron los primeros casos en Uruguay.

De los 108 casos nuevos, 60 son de Montevideo, 28 de Canelones, ocho de Rivera, seis de Soriano, dos de Paysandú, uno de Cerro Largo, uno de Colonia, uno de Maldonado y uno de Tacuarembó . En total, este martes se realizaron 5.003 análisis.

En esta jornada se confirmó un nuevo fallecimiento por coronavirus; se trata de un funcionario de la salud de 55 años de Canelones que trabajaba en la mutualista Comeca. Hasta el momento suman 72 las defunciones a causa de covid-19 en Uruguay. A su vez, hay 13 personas en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios.

Los departamentos con casos activos al día de hoy son 16: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.